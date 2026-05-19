Para el vicepresidente del BCRA, los bancos "son las víctimas" del aumento de la mora

Vladimir Werning, vicepresidente del BCRA, hablo sobre la mora en los bancos

El vicepresidente primero del Banco Central (BCRA), Vladimir Werning, abordó la situación del crédito y la suba de la mora durante la conferencia de prensa de presentación del Informe de Política Monetaria. El funcionario defendió la posición del organismo sobre los desafíos que enfrenta el sector financiero y se refirió a la responsabilidad de los bancos y los prestatarios en el contexto actual del sistema crediticio argentino. En su intervención, Werning argumentó en favor de no rescatar a los morosos ya que “los bancos, que son la víctima de ese proceso, tienen sus propios procesos internos”, con lo que buscó poner en perspectiva el impacto que generan los abusos en la operatoria de préstamos. Y sostuvo que el sistema va a aprender a reconocer a los sujetos de crédito que se abusan

El directivo señaló que el BCRA identifica y busca evitar cualquier arbitraje o maniobra irregular en el sistema financiero. “Para nosotros, como entendemos, cualquier arbitraje de ese tipo lo vamos a evitar y desde el punto de vista normativo y desde el punto de vista de los incentivos, lo vamos a abordar”, sostuvo Werning en la conferencia. Este planteo remarcó la intención del organismo de impedir ventajas indebidas o prácticas que puedan distorsionar el funcionamiento del crédito.

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Según el vicepresidente primero del BCRA, las propias entidades financieras cuentan con mecanismos internos para detectar y corregir situaciones que afectan el normal otorgamiento de créditos. “Ellos tienen que tomar las medidas y lo que resulta positivo y saludable (...) nosotros venimos de muchos años donde no se prestaba al sector privado, donde no hay historia de crédito”, explicó Werning. La referencia al pasado inmediato del sistema bancario argentino apuntó a un cambio de paradigma en la dinámica del crédito, que, según el funcionario, ahora enfrenta un proceso de aprendizaje.

Uno de los puntos centrales de la exposición fue la mención a los abusos detectados en la fase inicial de expansión del crédito. Werning reconoció la existencia de comportamientos oportunistas y sostuvo que estos hechos contribuyen a que los bancos ajusten sus criterios de evaluación. “Si es decir que la expansión inicial del crédito generó algunos abusos, esto contribuye al proceso de aprendizaje que están haciendo los propios bancos”, expresó. Para el funcionario, la experiencia reciente obliga a las entidades a “ajustar los sistemas, ajustar los criterios” con el objetivo de minimizar daños y mejorar la calidad del otorgamiento de préstamos.

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El vicepresidente primero del Banco Central enfatizó que el sistema privado tiene capacidad para encauzar conductas problemáticas y perfeccionar sus procesos de análisis crediticio. “Estoy seguro que el sistema privado, los bancos, va a encauzarlo para que hacia adelante esos abusos se minimicen y también mejoren a quién le dan crédito”, aseguró Werning. En ese sentido, señaló la necesidad de distinguir entre quienes utilizan el sistema de buena fe y quienes aprovechan vacíos o debilidades para obtener ventajas indebidas.

El presidente del Banco Central, Santiago Bausili y el vicepresidente primero de la entidad, Vladimir Werning, durante la conferencia de prensa de presentación del Informe de Política Monetaria

“Quiénes son los sujetos de crédito que no abusan o quién, no se puede perjudicar a los que usan el sistema de buen inicio, de buena fe, por algunos pocos que toman ventaja”, detalló Werning. Así, el directivo defendió la importancia de proteger a los usuarios que cumplen con las condiciones y no penalizar a quienes acceden al crédito de manera legítima. El mensaje buscó diferenciar a los clientes genuinos de aquellos que incurren en prácticas abusivas.

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Durante la conferencia, Werning también se refirió a los márgenes de capitalización del sector bancario local y a la solidez de las entidades frente a eventuales pérdidas. “Para enfrentar ese tipo de pérdidas, los bancos de sobra capital, es múltiplo de lo que tiene cualquier sistema bancario en nuestro país, en función de las reglas internacionales, de buenas prácticas”, precisó. De esta manera, el funcionario destacó la robustez patrimonial de los bancos y la adecuación a estándares internacionales para afrontar escenarios adversos.

El vicepresidente primero del BCRA remarcó que el proceso de aprendizaje en torno a la mora y la concesión de créditos “lleva su tiempo”. Rechazó la generación de ansiedad en el mercado o en los actores del sistema financiero, y reiteró que tanto el marco normativo como los incentivos vigentes buscan desalentar prácticas indebidas. Werning insistió en que las propias entidades deberán perfeccionar sus mecanismos internos para evitar que los abusos perjudiquen a quienes cumplen con las reglas y actúan en buena fe.

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El funcionario subrayó que el BCRA acompaña el proceso de ajuste en el sector bancario, pero recalcó la centralidad de los bancos en la detección y corrección de eventuales desvíos. “Eso hace difícil dar-- bueno, digamos, si es decir que la expansión inicial del crédito generó algunos abusos, esto contribuye al proceso de aprendizaje que están haciendo los propios bancos”, insistió Werning, reforzando la idea de un sector en evolución que debe adaptarse a las nuevas condiciones del mercado.

Las declaraciones del vicepresidente primero del Banco Central apuntaron a definir el rol de las entidades financieras como actores centrales en la prevención de abusos y en el fortalecimiento de los estándares de otorgamiento de crédito. El mensaje de Werning resaltó el compromiso del organismo con la estabilidad y el buen funcionamiento del sistema financiero, en un escenario marcado por el aumento de la morosidad y la necesidad de preservar la confianza en la operatoria bancaria.

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