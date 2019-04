"Como director uno está como ellos, con la cámara puesta en algún foco diferente y mirar la vida desde diferentes ángulos me ha ayudado muchísimo. Es un trabajo que realmente creo que no voy a dejar nunca. Lo empecé de grande: primero lo hice como actriz pero después me di cuenta de que lo que quiero es dirigir y no lo puedo cambiar por nada", agregó la directora de Yo soy así, Tita de Buenos Aires, basada en la historia de Tita Merello.