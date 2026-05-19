Guatemala: La Intendencia de Verificación denuncia mil millones de quetzales por lavado de dinero ante la fiscalía en el cuarto mes del año

La Intendencia de Verificación Especial reporta un aumento significativo en los montos denunciados ante el Ministerio Público entre 2023 y 2025, alcanzando Q15,967.2 millones, mientras los involucrados disminuyen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al cierre de abril de 2026, la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de Guatemala reportó Q2,751.5 millones acumulados en denuncias de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, una cifra que implica un crecimiento notable en la vigilancia e indagación de operaciones financieras irregulares. Este volumen, atribuido al resultado de investigaciones y análisis ejecutados por la entidad, representa una intensificación en la identificación y remisión de casos ante el Ministerio Público, según información difundida en el Boletín Mensual de Estadísticas sobre la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.

El monto global denunciado por la IVE reflejó un aumento de Q1,045.0 millones respecto al trimestre anterior en donde se registró un monto de Q1,706.5 millones, estableciendo un ritmo ascendente en la detección de actividades económicas sospechosas. El organismo presentó un total de 110 denuncias entre enero y abril, lo que supone 27 casos adicionales en comparación con el trimestre anterior. Este salto cuantitativo evidencia una mayor eficacia en los mecanismos de control y una profundización de las labores analíticas dentro del sistema financiero guatemalteco, según consta en el informe de la Superintendencia de Bancos de Guatemala.

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Las 27 denuncias formuladas únicamente en abril tuvieron como base el estudio de 28,703 operaciones financieras observadas y documentadas durante el análisis. Tal volumen corresponde al historial de transacciones revisadas en el periodo. El boletín oficial aclara que esto no implica cantidad de reportes nuevos, sino el total de movimientos utilizados para sustentar las denuncias realizadas durante ese mes.

Una jarra vierte un líquido oscuro en una alcancía de cristal llena de billetes, simbolizando el lavado de dinero y la opacidad de los fondos ilícitos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El número de personas involucradas en estos procesos también mostró un repunte significativo, con 660 sujetos bajo investigación al 30 de abril, lo que representa 170 individuos más que en el trimestre anterior. La IVE, entidad adscrita a la Superintendencia de Bancos, está obligada por el artículo 33 de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos a poner en conocimiento del Ministerio Público los hechos y pruebas reunidos tras confirmar la existencia de operaciones o patrones de lavado, consolidando así su rol central en la lucha contra estos delitos.

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Aumento de reportes y supervisiones dentro del sistema financiero

Durante los primeros cuatro meses de 2026, las Personas Obligadas —figuras jurídicas o individuales que por la índole de sus actividades pueden ser usadas para la comisión de delitos— enviaron a la IVE un total de 2,338 Reportes de Transacciones Sospechosas (RTS). Dichos reportes constituyen comunicaciones formales respecto a movimientos financieros que carecen de justificación económica o legal aparente, o que exhiben señales que sugieren vínculos con el lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo, conforme a los artículos 26 de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y 16 de su Reglamento, tal como consigna el documento oficial de la IVE.

Al 30 de abril de 2026, había 4,485 Personas Obligadas registradas ante la Intendencia de Verificación Especial. Dentro de ese universo, las Personas Obligadas Financieras presentaron un crecimiento de 0.3% frente al 31 de marzo del mismo año, mientras que las Personas Obligadas No Financieras registraron una variación positiva de 0.7% en el mismo lapso.

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El refuerzo de la vigilancia también se traduce en el aumento de supervisiones administrativas. Al cierre de abril, la IVE había realizado 151 supervisiones basadas en riesgo a Personas Obligadas, cifra que supera en 34 inspecciones el dato reportado en el trimestre anterior. Bajo este enfoque, dichas entidades deben analizar, categorizar y paliar los riesgos asociados al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo según su tipo de operación y escala, con el objetivo de robustecer sus procedimientos de control interno.

Cadena de atribución legal y dinámica preventiva

La Intendencia de Verificación Especial, en cumplimiento de su mandato institucional y normativo, concentra su actuación en recepcionar, analizar e investigar información financiera proveniente tanto de reportes obligatorios como de detecciones espontáneas. Cuando confirma patrones compatibles con prácticas de blanqueo de capitales o financiamiento del terrorismo, debe presentar denuncias sólidamente fundamentadas ante el Ministerio Público, que posteriormente instruye las acciones judiciales correspondientes, puntualiza el boletín estadístico mensual de la IVE.

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Esta cadena de atribución legal, respaldada por un aumento sostenido en el volumen de casos y personas investigadas durante el primer cuatrimestre de 2026, revela el impacto del fortalecimiento regulatorio y de supervisión en el contexto financiero guatemalteco.