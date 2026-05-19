Wanda Nara contó cómo está su relación con Martín Migueles en medio de rumores de reconciliación

Wanda Nara confirmó su separacion de Martín Migueles en la Alfombra Roja en la ceremonia de entrega de los Martín Fierro (Video: LAM. América)

La confirmación de la separación entre Wanda Nara y Martín Migueles llegó en un contexto inesperado: la alfombra roja de los premios Martín Fierro 2026. En medio de rumores y especulaciones, la conductora se refirió de manera directa a su situación sentimental y despejó cualquier duda sobre una posible reconciliación con el empresario.

Las imágenes que circularon durante el fin de semana encendieron las alarmas de los seguidores de Nara. Una fotografía publicada por Benedicto López, uno de los hijos de la mediática, mostró una reunión familiar en la que también apareció Migueles. La mesa, repleta de figuritas del Mundial, fue el escenario que disparó las conjeturas: ¿había vuelto la pareja a compartir momentos en privado?

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Pese a la expectativa generada, Wanda aclaró la situación sin rodeos ante la prensa. “No, estoy sola”, respondió a la pregunta sobre su estado sentimental mientras caminaba por la alfombra de la ceremonia, dejando en claro que los rumores de reconciliación carecían de fundamento.

La vida personal de Wanda Nara bajo la lupa: especulaciones por Martín Migueles

La escena pública cobró aún mayor interés porque, días antes, la propia Nara había confesado que llevaba un mes separada. Estas declaraciones, sumadas a ciertos gestos en redes sociales, alimentaron la idea de un posible acercamiento con Migueles. Sin embargo, la conductora disipó cualquier sospecha durante su paso por los Martín Fierro.

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En el mismo evento, Wanda fue consultada también sobre la situación judicial de su expareja. Pepe Ochoa, al aire de LAM, fue directo: “¿Te preocupa lo de Martín?”. La conductora, con una sonrisa, zanjó el tema: “No, no, no me preocupa”.

La consulta no era menor. Migueles enfrenta una investigación judicial por su presunta implicación en maniobras financieras ilegales. Entre las acusaciones figuran la intermediación en el cobro de coimas para habilitar importaciones y la vinculación con estafas millonarias.

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Wanda Nara y Martín Migueles antes de la ruptura

El distanciamiento entre ambos parece definitivo. Wanda afirmó no estar al tanto de todas las acusaciones que pesan sobre el empresario, deslizando que su vínculo personal quedó al margen de los hechos judiciales. Esta distancia también quedó reflejada en sus últimas palabras sobre el tema.

Los detalles los dio Ana Rosenfeld, abogada y amiga de Wanda, quien aseguró que su clienta tomó distancia de Migueles en un contexto marcado por la incertidumbre judicial y la exposición pública. La letrada remarcó que la decisión de separarse está vinculada al deseo de que se esclarezcan las responsabilidades legales.

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“Ella habló con Martín y él, por supuesto, le dijo que es absolutamente inocente y que su inocencia la va a mostrar en la Justicia”, señaló. Mientras tanto, Wanda estuvo filmando una película en Uruguay donde se la vinculó con Agustín Bernasconi, el galán de la ficción. En este caso, ella mantuvo el silencio y él lo negó luego de misteriosos posteos en las redes.

Benedicto López compartió una foto del juego compartido en familia con su mamá Wanda Nara y sus hermanos. También arrobó a Martín Migueles entre rumores de separación con la empresaria (Instagram)

La vida de Wanda Nara permanece en el centro de la atención pública, tanto por sus proyectos laborales como por la repercusión de su entorno familiar. A pesar de los rumores, la conductora ratificó su independencia afectiva y se mostró ajena a las investigaciones judiciales que involucran a su expareja.

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La declaración de Wanda en el evento social más relevante de la televisión argentina cierra —al menos por ahora— el capítulo de los rumores sobre una reconciliación. La exposición constante y la viralización de imágenes familiares seguirán marcando el pulso de su vida mediática.

Mientras tanto, la situación judicial de Martín Migueles avanza por carriles separados, sin que la conductora muestre preocupación ni intención de involucrarse en los asuntos legales que afectan al empresario.

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