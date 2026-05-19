Houston confirmó que el mundo vuelve a apostar por petróleo y gas: Argentina podría ser una de las grandes beneficiadas

Horacio Marín, de YPF, y el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, en la conferencia

La Offshore Technology Conference (OTC) 2026 reunió esta semana en Houston a más de 30.000 ejecutivos, gobiernos, fondos de inversión, ingenieros y compañías energéticas de más de 100 países. Pero el dato más importante no fue el tamaño del evento. Fue el cambio de tono global alrededor de la energía.

Durante años, gran parte de Occidente habló de transición energética como si el petróleo y el gas fueran industrias destinadas a desaparecer rápidamente. Houston mostró exactamente lo contrario: el mundo sigue necesitando hidrocarburos a gran escala y ahora vuelve a discutir cómo financiarlos, cómo expandirlos y quién controlará el suministro energético de las próximas décadas.

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El regreso del realismo energético

La razón es simple. Mientras gran parte del debate político discutía narrativas, la demanda energética mundial siguió creciendo. Y ahora se acelera de forma brutal.

Inteligencia artificial, data centers, electrificación, industrialización asiática y automatización están disparando el consumo eléctrico global a niveles que hace apenas algunos años parecían improbables. La infraestructura energética mundial todavía no está preparada para abastecer esa demanda exclusivamente con renovables.

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Stand argentino en Houston

Ese fue probablemente el gran cambio de tono en Houston: la conversación dejó de ser ideológica y volvió a ser industrial.

Cerca del 20% del petróleo mundial atraviesa diariamente el estrecho de Ormuz. Cada tensión entre Irán, Israel y Estados Unidos vuelve a recordar que el sistema energético global sigue dependiendo de estabilidad geopolítica, infraestructura crítica y suministro constante.

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OTC, fundada en 1969 y considerada el principal evento offshore del mundo, reunió este año a gigantes como ExxonMobil, Shell, bp, Chevron, SLB, TechnipFMC, Saudi Aramco y Petrobras, junto a gobiernos, bancos, fondos y nuevos jugadores tecnológicos.

El capital volvió a mirar energía

Pero uno de los movimientos más interesantes no estuvo solamente en las petroleras.

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Estuvo en el regreso del capital.

Durante años, gran parte de Silicon Valley evitó asociarse públicamente con oil & gas. OTC 2026 mostró un cambio silencioso pero profundo. Venture capital, private equity y fondos institucionales volvieron a discutir energía como infraestructura crítica global y no solamente como un commodity incómodo desde el punto de vista reputacional.

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Houston dejó una conclusión: el futuro probablemente será más eléctrico, más digital y más automatizado

La revolución de inteligencia artificial necesita cantidades gigantescas de electricidad. Los data centers consumen energía a escalas crecientes. La electrificación industrial requiere estabilidad de red. Y las renovables todavía enfrentan enormes limitaciones de almacenamiento, transmisión y respaldo energético.

Eso está revalorizando gas, LNG, offshore, captura de carbono, subsea technology e infraestructura energética crítica.

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Nada de esto implica que la descarbonización haya perdido relevancia. De hecho, gran parte de las compañías presentes en OTC continúan invirtiendo miles de millones en captura de carbono, eficiencia energética, hidrógeno, offshore wind y tecnologías vinculadas a reducción de emisiones. Pero el tono general del evento dejó otra sensación: la transición energética dejó de presentarse como una sustitución rápida del sistema fósil y empezó a discutirse como una transición híbrida, condicionada por infraestructura, seguridad energética y geopolítica.

Guyana, inteligencia artificial y el nuevo mapa energético

Guyana fue probablemente el caso más simbólico de toda la conferencia. Hace apenas diez años era irrelevante dentro del mapa energético mundial. Hoy posee una de las reservas offshore más importantes del planeta y abrió oficialmente OTC 2026 con la presencia de su presidente Mohamed Irfaan Ali.

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El mensaje fue claro: estabilidad política, respeto contractual y apertura al capital internacional.

Estados Unidos también dejó señales importantes. Reuters informó durante la conferencia nuevos acuerdos offshore entre Shell e INEOS en el Golfo de México, mientras ExxonMobil confirmó que ya utiliza inteligencia artificial para interpretar datos sísmicos en Guyana en días en lugar de meses.

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La IA dejó de ser solamente una narrativa futurista y empezó a convertirse en ventaja competitiva concreta dentro de la industria energética.

Arabia Saudita se posicionó como potencia tecnológica offshore además de productor global. Brasil mostró nuevamente la escala industrial de Petrobras. Nigeria buscó consolidarse como líder energético africano con foco en gas y contenido local.

Argentina apareció con una narrativa distinta

Y ahí apareció quizás una de las sorpresas más interesantes para quienes observan energía desde América Latina.

Argentina ya no fue presentada únicamente como un país cíclico, inestable o atrapado en sus crisis permanentes. En Houston empezó a aparecer asociada a escala, recursos y capacidad potencial de convertirse en jugador energético global.

Vaca Muerta dejó de sonar a promesa futura y comenzó a discutirse como uno de los activos energéticos más importantes del planeta fuera de Medio Oriente.

La presencia argentina fue particularmente fuerte a través de YPF, Pan American Energy, autoridades provinciales y organizaciones binacionales. Participaron referentes como Horacio Marín, Chairman & CEO de YPF; Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén; Gustavo Medele, ministro de Energía de Neuquén; Marcelo Gióffre, VP Supply Chain de Pan American Energy; Mauricio Uribe y otros líderes del ecosistema energético argentino.

Tuve la oportunidad de estar presente durante OTC Houston 2026 junto a la Cámara Argentino Texana y representantes de gran parte del sector energético argentino, observando de primera mano cómo hoy se están redefiniendo las conversaciones que determinarán inversión, infraestructura y poder económico global durante las próximas décadas.

La transición energética no desapareció, cambió

Y allí apareció quizás la conclusión más incómoda de toda la conferencia. La transición energética no desapareció. Pero dejó de ser presentada como una eliminación rápida del sistema fósil y empezó a ser entendida como una transformación mucho más compleja, donde energía, geopolítica, tecnología y capital vuelven a mezclarse de forma inseparable. La discusión ya no es solamente ambiental. Es financiera. Industrial. Tecnológica. Estratégica.

Quién produce energía.

Quién controla LNG.

Quién financia infraestructura.

Quién logra atraer capital.

Quién puede sostener crecimiento económico mientras el mundo consume cantidades cada vez mayores de electricidad.

Houston dejó una conclusión que muchos sectores políticos todavía resisten admitir: el futuro probablemente será más eléctrico, más digital y más automatizado. Pero durante mucho tiempo seguirá funcionando sobre petróleo, gas e infraestructura energética tradicional.