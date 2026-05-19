Receta de roll de ricota y manzana, rápida y fácil

Rodajas de roll de ricota y manzana recién horneadas, listas para la merienda.. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay algo especial en los aromas dulces que salen del horno y llenan la casa, sobre todo si incluyen ese toque de canela y manzana tan característico de las meriendas argentinas. El roll de ricota y manzana es uno de esos clásicos reconfortantes, ideal para cuando se busca un postre casero, rápido y sin vueltas.

Esta receta suele aparecer en reuniones familiares, mateadas de domingo o como un recurso práctico para aprovechar manzanas maduras. Su origen se entrelaza con la tradición centroeuropea traída por inmigrantes, pero hoy es parte del repertorio hogareño en todo el país, especialmente en otoño e invierno.

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Receta de roll de ricota y manzana

El roll de ricota y manzana es una masa fina de tarta o pionono rellena con una mezcla suave de ricota, manzanas frescas salteadas y un toque de azúcar y canela. Se enrolla, se hornea y se corta en rodajas, logrando un postre húmedo, fragante y dorado que se sirve tibio o frío.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 45 minutos

Preparación: 20 minutos

Cocción: 25 minutos

Ingredientes

El clásico roll argentino servido en la mesa, ideal para compartir con mates o café. (Imagen Ilustrativa Infobae)

1 masa de tarta (puede ser hojaldrada o tipo pascualina, fresca o casera)

2 manzanas verdes medianas

250 gr de ricota

3 cucharadas de azúcar

1 cucharadita de canela en polvo

1 huevo

1 cucharada de manteca

Ralladura de 1 limón (opcional)

1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)

Azúcar impalpable para espolvorear

Cómo hacer roll de ricota y manzana, paso a paso

Pelar y cortar las manzanas en cubos pequeños. Saltearlas en una sartén con la manteca y 1 cucharada de azúcar, hasta que estén apenas tiernas (unos 4-5 minutos). Agregar la canela y dejar enfriar. En un bol, mezclar la ricota con el resto del azúcar, el huevo, la esencia de vainilla y la ralladura de limón. Incorporar las manzanas salteadas a la mezcla de ricota. Estirar la masa sobre una mesa enharinada y distribuir el relleno de manera pareja, dejando 2 cm libres en los bordes. Enrollar con cuidado, sellando bien los extremos y el cierre para que no se escape el relleno durante la cocción. Colocar el rollo sobre una placa enmantecada o con papel manteca, con el cierre hacia abajo. Pintar la superficie con huevo batido. Llevar a horno precalentado a 180°C durante 25 minutos, hasta que esté dorado. Dejar entibiar, espolvorear con azúcar impalpable y cortar en rodajas para servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 6 a 8 porciones.

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Detalle del interior cremoso y suave, con manzanas y ricota en cada bocado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 210 kcal

Grasas: 7 gr

Carbohidratos: 32 gr

Proteínas: 6 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 3 días en recipiente hermético. Puede congelarse cortado en porciones, hasta 2 meses. Para servir, entibiar en horno suave.

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