América Latina

Así está Cuba hoy: calles vacías, basura acumulada y un martes con 59% del país sin corriente

Una cámara de Infobae registró cómo están las calles de La Habana, mientras la gente hace lo imposible para subsistir. En tanto, el déficit energético continúa creciendo

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Así está La Habana hoy

Cuba tendrá este martes otra jornada de prolongados apagones, cuando nuevamente el mayor corte eléctrico desconecte a la vez el 59% de la isla en el horario de mayor demanda, según datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE). Un video de Infobae, registró calles vacías al inicio de la jornada laboral, con poco movimiento y con acumulación de residuos en cada esquina. La desolación se evidencia a medida que el sol avanza.

La afectación diaria ha reportado en la última semana picos históricos, de acuerdo a datos registrados por EFE. En las dos jornadas anteriores a este martes, las cifras alcanzaron el 65% durante el horario de mayor demanda de energía (tarde-noche), mientras que el pasado jueves en la isla se reportó un récord del 70% del país apagado simultáneamente.

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La UNE, dependiente del Ministerio de Energía y Minas (Minem), prevé para el horario de mayor demanda una capacidad de generación de 1.355 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.200 MW.

El déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 1.845 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 1.875 MW.

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Vista de una calle de La Habana con grandes charcos de agua sucia, rejillas de alcantarillado oxidadas en el suelo y edificios deteriorados al atardecer
Las calles de La Habana muestran un panorama de suciedad y abandono, con aguas estancadas y edificios deteriorados, reflejo de una situación crítica en la capital cubana (Infobae)

Este martes, ocho de las 16 unidades de generación termoeléctrica del país no están operativas por averías o trabajos de mantenimiento. Esta fuente es responsable del 40% del mix energético se nutre de crudo nacional y no está afectada por el bloqueo petrolero.

Otro 40% del mix estaba a cargo de los motores de generación, pero esta fuente de energía precisa diésel y fueloil importado. El 20 % restante del mix energético cubano se obtiene de gas y fuentes renovables.

El régimen cubano reconoció a mediados de la semana anterior que la situación del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) de la isla es “crítica” y “extremadamente tensa”, con apagones en La Habana que superan las 22 horas diarias, lo que ha azuzado el descontento social y se han reportado pequeñas protestas, cacerolazos y quemas de contenedores de basura.

Una calle con una gran pila de basura en el centro, flanqueada por edificios antiguos y deteriorados, con un coche amarillo aparcado
Una gran pila de basura obstruye una calle en La Habana, Cuba, el 18 de mayo, reflejando problemas de saneamiento urbano entre edificios deteriorados (Infobae)

Diversos estudios independientes estiman que se necesitarían entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para reflotar el sistema energético cubano.

Basura en las calles

La escasez alimentaria en Cuba ha forzado a cientos de personas a buscar en los contenedores de basura para poder subsistir diariamente. Este fenómeno, que antes era marginal, se ha expandido en ciudades como La Habana, Santiago de Cuba, Holguín y Santa Clara, donde el deterioro social y la desesperación se traducen en escenas cotidianas de personas de todas las edades revisando los desechos urbanos.

De acuerdo con el analista e historiador habanero Boris González Arenas, la situación es el resultado de decisiones estatales que han eliminado los recursos básicos a la población. González Arenas explica: “Al quitarles los alimentos de la libreta de abastecimiento y toda la gestión estatal alrededor de los alimentos, sencillamente se le ha condenado al hambre. Ha sido verdaderamente un crimen y es un crimen que, en mi criterio, merece que sus responsables respondan frente a un tribunal por haber cometido un crimen de lesa humanidad, porque han dejado a la población cubana en una situación de hambruna todavía mayor que la que teníamos antes”, dijo al medio Martí Noticias.

“Hay un ejército de personas buscando en la basura. Y además no hay límite de edad, no hay género. Mayormente son hombres, pero por supuesto que ves mujeres, hombres y mujeres jóvenes, hombres y mujeres viejos. Ves una población negra muy acentuada buscando en la basura, aunque por supuesto también ves blancos. Y es a toda hora, todos los días”, señaló al medio estadounidense.

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