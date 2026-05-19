El Salvador: la agonía del Viejo Lin, de arquitecto de la mafia y control carcelario a símbolo derrotado de la era pandillera

Un líder pandillero, gravemente enfermo y esposado en una silla de ruedas, está bajo custodia de dos agentes de policía, simbolizando el desmantelamiento de su estructura criminal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La imagen reciente de Carlos Ernesto Mojica Lechuga, conocido como El Viejo Lin, postrado en una cama de hospital y custodiado bajo estricta vigilancia, ha marcado un punto de inflexión en la historia criminal de El Salvador.

Mojica Lechuga, conocido como “El Viejo Lin”, aparece sentado en una silla de ruedas de un hospital, esposado, bajo vigilancia policial permanente. Alrededor de su cuerpo demacrado, agentes armados custodian cada movimiento.

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La imagen, filtrada en redes sociales, no muestra al hombre que durante años dictó órdenes de muerte en El Salvador, sino a un paciente crítico, inmóvil .

El antiguo jefe nacional de la facción Sureños del Barrio 18, según varios medios locales e incluso internacionales, enfrenta la posibilidad de morir bajo custodia, vigilado minuto a minuto.

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Esta figura que en otro tiempo fue sinónimo de terror y control absoluto sobre vastos territorios, hoy se enfrenta a una situación crítica de salud, aquejado por un tumor cerebral, cirrosis hepática y graves hemorragias.

El operativo policial en torno a su habitación de cuidados intensivos confirma una paradoja: el hombre que dirigió la Pandilla Barrio 18 desde las sombras del sistema penitenciario, hoy es apenas un paciente más, vigilado por agentes que hace años solo se atrevían a pronunciar su nombre en voz baja.

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El Viejo Lin se convirtió en uno de los pandilleros más emblemáticos y temidos tras forjarse en las calles de Los Ángeles, donde la discriminación y la exclusión social lo empujaron a integrarse en la Pandilla Barrio 18.

Allí, con apenas unos doce años, adoptó el alias de Lee Linx y absorbió los códigos y la brutalidad que luego exportaría a su país natal. Su regreso a El Salvador, propiciado por la ola de deportaciones en los 90, coincidió con un contexto de posguerra y vacío de poder, escenario perfecto para que su experiencia lo catapultara a la cima de la organización criminal.

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Ilustración conceptual de Carlos Ernesto Mojica Lechuga, mostrando su juventud en Los Ángeles junto a su imagen actual, enfermo y esposado en un hospital, simbolizando su trayectoria con elementos de El Salvador y la pandilla Barrio 18. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la cúspide de su poder, Mojica Lechuga transformó la 18 en una estructura con características empresariales: la extorsión se volvió el pilar financiero, con sumas que iban de 400 a 1,400 USD cada quincena, y una red de colaboradores encargados de recaudar, distribuir y blanquear el dinero.

Bajo su mando, la pandilla dejó de ser un grupo juvenil para convertirse en una organización mafiosa, capaz de infiltrar empresas, controlar barrios enteros y ejecutar crímenes emblemáticos.

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Las interceptaciones y los testimonios judiciales recogidos por años por medios salvadoreños e internacionales confirmaron que cada decisión relevante —castigos, asesinatos, ascensos, purgas— debía pasar por su aprobación. El caso de La Nena, adolescente de 16 años torturada y asesinada por órdenes internas, fue una de las muestras más contundentes de la brutalidad ejercida por El Viejo Lin desde la cárcel.

El ascenso y la consolidación del poder criminal

El liderazgo de Mojica Lechuga dentro de la facción Sureños de Barrio 18 fue indiscutible por años.

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La estructura criminal bajo su mando se asemejaba a una compañía clandestina. La cadena de mando era estricta: roles definidos, disciplina interna y un sistema contable que maximizaba las ganancias ilícitas.

Desde prisión, sus decisiones definían el rumbo de la pandilla: aprobaba ejecuciones internas, organizaba campañas masivas de cobro y decidía sobre la compra de armas de guerra, como las metralletas Uzi, para enfrentar los constantes conflictos con la MS13.

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La estructura operativa que consolidó se asemejaba a la de una empresa clandestina, con roles definidos y un sistema contable destinado a maximizar las ganancias ilícitas.

Una caricatura muestra a un líder de pandilla con una sonrisa malvada contando fajos de dinero, rodeado de cómplices armados y efectivo sobre una mesa, simbolizando el crimen organizado y la violencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante este periodo, el control que ejercía le permitió impulsar purgas internas y reforzar la disciplina entre sus filas. Las interceptaciones y los testimonios judiciales confirmaron que Mojica Lechuga era el cerebro detrás del funcionamiento financiero y operativo de la organización, manteniendo la cohesión mediante el miedo y la represión.

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En los primeros años del siglo XXI, Mojica Lechuga se consolidó como uno de los líderes más temidos del país. Su historial lo vincula a crímenes atroces, incluyendo torturas, desmembramientos y asesinatos.

La facción Sureña del Barrio 18, documenta El Faro, operaba como una corporación. Las investigaciones fiscales revelaron registros contables de las sumas recabadas por extorsión, inversiones en armas, drogas, vehículos y negocios legales. Los líderes detienen cualquier intento de negociación fue rechazada sin miramientos.

Las divisiones internas desembocaron en purgas sangrientas. Las rivalidades entre las facciones Sureños y Revolucionarios se saldaron con decenas de muertos, incluyendo antiguos aliados y familiares directos.

Mojica Lechuga perdió a su pareja en una de estas venganzas. Las reglas internas prohibían ciertos crímenes, como el asesinato de niños y ancianos, pero la lógica de la violencia terminó imponiéndose.

De la tregua a la caída: el intento de redención pública

En la década de 2010, El Viejo Lin asumió un papel público durante el proceso de tregua entre pandillas. Participó en ruedas de prensa y buscó proyectarse como un actor político, afirmando que deseaba contribuir a la paz social.

Aunque rechazó formalmente la idea de formar un partido o aspirar a cargos públicos, su protagonismo evidenció la profundidad de la influencia criminal en el tejido sociopolítico de El Salvador.

Esa exposición, sin embargo, no implicó un repliegue de la violencia. El control territorial y la capacidad de extorsión de la organización persistieron, mientras la tregua resultó efímera y terminó marcada por acusaciones cruzadas de traición y manipulación de fondos.

El líder pandillero Carlos Ernesto Mojica Lechuga, alias El Viejo Lin, aparece gravemente enfermo en una silla de ruedas, esposado y custodiado por agentes armados en un hospital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes se preguntan qué ocurrió con Mojica Lechuga, la respuesta es que el otrora líder absoluto de la 18 enfrenta hoy el derrumbe físico y simbólico de su figura, rodeado de enfermedades y casi irrelevante en el escenario actual.

Su caída es vista como un hito en el esfuerzo estatal por desmantelar las estructuras históricas de las maras, aunque el daño causado por su generación persiste en la memoria colectiva y en la vida cotidiana de miles de salvadoreños.

Rupturas internas y el legado de violencia

La historia de la Pandilla 18 bajo el mando de Mojica Lechuga también está marcada por divisiones y traiciones. El propio Lin reconoció que la organización se fragmentó en distintas facciones, perdiendo el control y derivando en olas de violencia indiscriminada a manos de líderes más jóvenes y sin visión política.

Aunque negó haber manipulado fondos y rechazó algunas acusaciones mediáticas, no rehuye su responsabilidad como arquitecto de la estructura criminal que marcó a varias generaciones.

El declive personal de El Viejo Lin coincidió con el inicio de una nueva etapa en la lucha contra las pandillas en El Salvador.

El endurecimiento de las políticas de seguridad y la implementación del régimen de excepción han llevado a la captura y aislamiento de figuras históricas, como Mojica Lechuga, cuya compañera de vida también fue detenida por su participación en redes de extorsión.

La agonía pública de El Viejo Lin representa el cierre simbólico de una era dominada por el terror pandillero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El final de una era y el desafío que persiste

Desde 2003, Mojica Lechuga ha pasado la mayor parte del tiempo tras las rejas, recorriendo casi la totalidad de los penales del país y cumpliendo condenas por homicidio y tenencia de armas de guerra.

En sus últimas declaraciones, confesó su derrota y se mostró resignado, reconociendo: “Para ser líder de una pandilla, hay que tener total desprecio por la vida humana”.

La agonía pública de El Viejo Lin representa el cierre simbólico de una era dominada por el terror pandillero. La sociedad salvadoreña asiste a este desenlace como testigo del precio del poder y la violencia, consciente de que el legado de dolor y fragmentación social subsiste más allá de la caída de sus líderes.