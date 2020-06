Pero no todos opinan lo mismo. “Saldría a correr sin el tapabocas, ya que vamos a salir solos a realizar la actividad física y no creo que una persona que esté enferma salga a correr. No tiene fundamento técnico el uso del tapabocas si una persona sale al aire libre solo sin cruzarse a nadie y respetando las normas”, enfatizó Pablo Elmassian, médico infectólogo (MN 95.804).