Divisiones internas en los BRICS: no hubo consenso entre los ministros para emitir un comunicado de su reunión

El ministro de Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov (tercero por la derecha), habla con el vicecanciller de Arabia Saudí, Waleed bin Abdulkarim (segundo por la derecha), mientras el ministro de Exteriores de India, S.Jaishankar (derecha); el de Sudáfrica, Ronald Lamola (2do izda); el de Irán, Abbas Araghchi (izda), y el vicecanciller de Vietnam, Nguyen Hang (3ro izda), observan antes de la foto de familia de la cumbre de los cancileres de los llamados BRICS en Nueva Delhi, India, el 14 de mayo de 2026. (AP Foto/Manish Swarup)

La reunión de dos días de ministros de Asuntos Exteriores de los países BRICS concluyó el viernes en Nueva Delhi sin una declaración conjunta debido a las “diferencias de opinión entre algunos miembros” sobre la situación en Oriente Medio, según informó la India, país anfitrión.

Estas diferencias pusieron de manifiesto el reto de mantener la unidad dentro del bloque en su búsqueda por expandir su influencia.

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La declaración india indicó que los miembros expresaron “sus respectivas posiciones nacionales y compartieron diversas perspectivas” sobre temas como la soberanía, la seguridad marítima y la protección de la infraestructura civil y la vida de los civiles en Oriente Medio.

También incluyó una nota a pie de página en la que se señalaba que “un miembro tenía reservas” sobre algunos apartados relativos a Gaza y la seguridad en el Mar Rojo y el Estrecho de Bab el-Mandeb.

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Los BRICS están integrados por Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, Etiopía, Egipto, Irán, los Emiratos Árabes Unidos e Indonesia.

Las divisiones entre los miembros se han hecho más evidentes durante la guerra de Irán, en particular entre Irán y los Emiratos Árabes Unidos.

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El jueves, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, instó a los países BRICS a condenar a Estados Unidos e Israel por lo que describió como una “agresión ilegal”. Asimismo, pidió a los Estados miembros que resistieran lo que calificó como la politización de las instituciones internacionales.

El ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, afirmó este viernes en Nueva Delhi que Rusia y otros miembros de los BRICS han trabajado durante los últimos años para impedir que la guerra en Ucrania domine la agenda del bloque y defendió que el grupo debe centrarse en la reforma económica global.

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El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abás Araqchi, asiste a una rueda de prensa en la embajada iraní en Nueva Delhi, India, 15 de mayo de 2026. REUTERS/Adnan Abidi

“Hubo intentos activos de ‘ucranizar’ tanto esta agenda como la agenda del grupo”, declaró Lavrov, según la traducción oficial al inglés de sus declaraciones en ruso durante una rueda de prensa al margen de la reunión ministerial de los BRICS.

“Durante los últimos años (...) hemos trabajado para garantizar que los BRICS se opongan categóricamente a cualquier discusión política que opaque las tareas urgentes de reforma económica global”, agregó.

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El canciller ruso sostuvo además que las sanciones occidentales “rompieron” el modelo global impulsado durante décadas por Estados Unidos y aceleraron la fragmentación económica internacional.

“En esencia, Occidente, que había puesto a prueba el modelo de globalización propuesto por los propios Estados Unidos (...), destruyó con sus propias manos, a través de sus sanciones unilaterales, este modelo universal, que rápidamente se fragmentó”, declaró.

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El jefe de la diplomacia del Kremlin defendió una reforma de las instituciones financieras internacionales que refleje el creciente peso económico de las economías emergentes.

El ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov. EFE/EPA/RAMIL SITDIKOV/REUTERS POOL

Los “BRICS y sus países socios representan actualmente más del 40 % del producto interior bruto mundial”, señaló sobre el bloque, integrado originalmente por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y que incorporó en los últimos dos años a Egipto, Etiopía, Irán, Emiratos Árabes Unidos e Indonesia.

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Las declaraciones de Lavrov se producen durante la reunión de ministros de Exteriores de los BRICS en Nueva Delhi, marcada por la guerra en Oriente Medio, las tensiones energéticas globales y el debate sobre una mayor coordinación económica entre las potencias emergentes.

El ministro ruso señaló además que el bloque no tiene previsto acelerar nuevas incorporaciones tras su reciente expansión, aunque reconoció que sus miembros todavía están adaptándose a trabajar “en un formato significativamente más amplio”.

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(Con información de AP y EFE)