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Beth y Rip regresan más intensos que nunca en Rancho Dutton, la nueva apuesta western que llega a Paramount+

Entre incendios, rivalidades y viejas heridas, Beth y Rip regresan para conquistar a los fans del drama western

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Beth y Rip regresan… pero en Texas nadie les dará la bienvenida. Beth y Rip vuelven con una historia cargada de tensión y poder en Rancho Dutton. (Cortesía Paramount+.)
Beth y Rip regresan… pero en Texas nadie les dará la bienvenida. (Cortesía Paramount+.)

El polvo del desierto, las rivalidades familiares y las heridas que nunca terminan de cerrar vuelven a tomar protagonismo con Rancho Dutton, la nueva serie original de Paramount+ que promete convertirse en uno de los lanzamientos más comentados del año.

Con una historia marcada por la supervivencia, la tensión y el peso del legado, la serie trae de vuelta a Beth y Rip en una nueva etapa de sus vidas, lejos de Montana, pero más cerca que nunca del conflicto.

De los productores de Yellowstone, Rancho Dutton retoma la fuerza emocional y estética del western contemporáneo para presentar una historia donde la paz parece imposible.

Un nuevo comienzo en Texas… y nuevos enemigos

Luego de perder su rancho en Montana a causa de un incendio, Beth y Rip intentan comenzar de nuevo en Río Paloma, Texas. Sin embargo, el cambio de paisaje no significa tranquilidad.

En esta nueva tierra deberán enfrentarse a un poderoso rancho local que los considera una amenaza directa, detonando una rivalidad donde el orgullo, el territorio y el poder se convierten en el centro de la batalla.

Dutton Ranch
(Paramount+)

A diferencia de otros dramas familiares, Rancho Dutton apuesta por personajes complejos y emocionalmente extremos, capaces de amar con la misma intensidad con la que destruyen todo a su paso. Y justamente ahí radica parte de su atractivo.

El western moderno sigue conquistando al público

En los últimos años, el género western ha encontrado una nueva generación de seguidores gracias a historias más crudas, visualmente espectaculares y emocionalmente profundas. Rancho Dutton llega en el momento perfecto para continuar esa tendencia.

La serie combina escenarios imponentes, conflictos de poder y relaciones marcadas por la lealtad y la venganza, elementos que han convertido este tipo de producciones en fenómenos globales de conversación en redes sociales y plataformas de streaming.

Además, el regreso de Beth y Rip representa uno de los mayores atractivos para los fans del drama ranchero contemporáneo: una pareja intensa, impredecible y dispuesta a defender lo suyo a cualquier costo.

Dutton Ranch
(Paramount+)

Con una narrativa que mezcla acción, tensión y emoción, Rancho Dutton busca posicionarse como uno de los títulos imprescindibles de mayo para quienes disfrutan las historias de poder, familia y supervivencia.

Cuándo y dónde ver “Rancho Dutton”

Rancho Dutton estrena el próximo 15 de mayo, exclusivamente por Paramount+.

La nueva serie original promete llevar el drama western a otro nivel con una historia donde el legado continúa… incluso cuando todo parece perdido.

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