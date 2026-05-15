Mauricio Macri encabezará un acto en el conurbano para criticar a Kicillof: el duro diagnóstico sobre la gestión bonaerense

Mauricio Macri, Soledad Martínez, Cristian Ritondo y Florencia de Sensi (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mauricio Macri regresó anoche al país y este viernes encabezará, desde las 10.30, un acto en el Club Centro Galicia de Olivos, Vicente López. El evento, organizado por la intendenta y vicepresidenta del partido, Soledad Martínez, reunirá a referentes como Cristian Ritondo, Martín Yeza y Fernando de Andreis, entre otros, y tendrá como eje una fuerte crítica a la gestión bonaerense de Axel Kicillof.

En el marco de las actividades que organiza el PRO para reactivar el partido, que incluyó el relanzamiento en Parque Norte, y una recorrida en las provincias de Chaco y Corrientes, Macri volverá a hablar sobre el “próximo paso” de la fuerza de cara a las elecciones del 2027, sobre todo luego de las especulacionones que surgieron tras la publicación de un manifiesto con críticas al gobierno nacional.

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Aquel posteo fue una recopilación de las últimas declaraciones públicas del exmandatario, aunque desde lo formal esa postura quedó matizada: el bloque amarillo no acompañó un pedido de la oposición para interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y evitó una postura institucional a favor de la Marcha Universitaria Federal.

Durante el acto en Olivos, Yeza y la senadora provincial Aldana Ahumada presentarán Radar PBA, una plataforma de inteligencia ciudadana para relevar datos sobre la provincia de Buenos Aires en tiempo real elaborada sobre la base de una duro diagnóstico de la gestión de Axel Kicillof realizado por la Fundación Pensar, y publicado en abril, denominado "El Estado de Abandono de PBA“.

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Mauricio Macri y Fernando De Andreis en el centro Gala Convenciones de Resistencia

El documento traza un cuadro de situación sobre seguridad, salud, educación, infraestructura y producción, y apunta directamente a la administración provincial. “La falta de transparencia en la gestión pública es inadmisible, porque sin estadísticas no hay política pública a la altura de las necesidades de los bonaerenses”, se sostiene el texto, que señala la dificultad para acceder a datos básicos como la asistencia escolar, el estado de las escuelas o el funcionamiento de los hospitales.

En el informe de Pensar, Ritondo planteó que la provincia de Buenos Aires “se encuentra atrapada en el abandono, convertida en el último aguantadero militante de un proyecto agotado” y apuntó directamente contra el gobernador: “No se trata de falta de recursos; es falta de gestión del gobierno de Kicillof, que prefiere financiar la militancia y su fantasía presidencial antes que garantizar el bienestar de los vecinos”.

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Soledad Martínez, en tanto, fue más directa. “No es una novedad que Axel Kicillof hace tiempo que dejó de gobernar”, sostuvo en el texto que acompaña al informe. “No resuelve los problemas concretos que tenemos en la provincia: una inseguridad creciente y cada vez más violenta, un sistema de salud que no responde a las necesidades de los bonaerenses y una educación que no les brinda a los chicos las herramientas para construir su futuro. En cambio, lo vemos más enfocado en cuestionar al gobierno nacional y en discutir internas partidarias con la mirada puesta en 2027”, agregó.

El expresidente Mauricio Macri

Una auditoría opositora

La educación ocupa un lugar central en el diagnóstico del PRO. Según el informe de Pensar, 4 de cada 10 alumnos no terminan la secundaria en tiempo y forma, y apenas 1 de cada 10 egresa con nivel adecuado. Los datos sobre continuidad educativa son contundentes: solo el 40% de quienes terminan la secundaria sigue estudios superiores, y el 22% llega a la universidad. El documento atribuye este deterioro a una gestión que “bajó la exigencia, eliminó incentivos al esfuerzo y resignó calidad para sostener estadísticas”.

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La salud es otro frente crítico. El informe señala que el IOMA, la obra social provincial, adeuda $4.100 millones al Hospital Garrahan, más de $4.000 millones a médicos y más de $400 millones a farmacias. Más de 2,1 millones de personas dependen de esa cobertura, pero 80.000 afiliados quedaron sin atención en 11 distritos ante la suspensión de prestaciones y cirugías. “El IOMA dejó de ser una solución y se convirtió en un problema”, concluyó el documento.

En materia de seguridad, el PRO registra que los robos crecieron un 12% en 2024, los robos agravados aumentaron un 50% en un año y los robos violentos treparon un 37% entre 2023 y 2024. La provincia de Buenos Aires concentra el 51% de los delitos a nivel nacional y el 70% de los que ocurren dentro de su propio territorio. El partido también cuestiona que Kicillof no adhirió a las leyes nacionales de baja de imputabilidad y reiterancia, sancionadas en el Congreso con votos en contra de los legisladores del oficialismo bonaerense.

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En materia de producción e infraestructura, se cuestiona que la presión fiscal sobre el sector productivo creció de forma sostenida, y que el Impuesto sobre los Ingresos Brutos se aplica en cascada sobre toda la cadena productiva, con alícuotas de hasta el 5% para comercio y servicios. El PRO también señaló que la negativa de Buenos Aires a adherir al Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI) derivó en pérdidas concretas: la planta de GNL de YPF-Petronas, valuada en entre USD 30.000 y 50.000 millones, se instaló en Río Negro en lugar de Bahía Blanca. “Podríamos ser una provincia productiva, pero Kicillof la trata como una caja”, se criticó.

Otro abordaje de análisis fueron las estadísticas de pobreza y situación social. Se mencionó que 1 de cada 3 bonaerenses es pobre, y que casi 1 de cada 10 es indigente, mientras que cuatro de cada diez hogares no tienen cloacas, cuatro de cada diez no tienen gas de red y dos de cada diez no tienen agua corriente. El informe concluye que “el problema no es la provincia, es el modelo”.

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El documento que Pensar publicó en abril cerró con una denuncia sobre la opacidad del gobierno provincial y arvirtió que acceder a información básica —asistencia escolar, estado de escuelas, situación de comisarías, funcionamiento de hospitales— “sigue siendo una dificultad estructural”. “Más gasto, más estructura y menos resultados”, recriminaron.