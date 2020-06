Según contó la madre de Gabriel, “esta propuesta de verdad me vino excelente ya que es una situación a la que no estamos acostumbrados y no tenía idea de que podía hacer para que estando en casa pudieramos pasarla bien, además por ser un cumpleaños saludable los nenes quedan interesados en el tema y la virtualidad me vino bien ya que tengo familia que está lejos y pudo participar de la actividad”.