-Para nada, hace veinte años me propuse crear un estilo clásico, elegante y austero, diseñar prendas negras que trascienden en el tiempo y que no sigan las tendencias. De alguna manera siento que este contexto reafirma mi postura en el desafío de diseñar prendas verdaderamente útiles y valiosas para esta nueva realidad. Incluso, cuando empecé mi carrera y trabajaba como diseñador para grandes marcas, no se hablaba de slow-fashion ni sustentabilidad en la moda, temas que siempre fueron una preocupación para mí. Cuando fundé mi marca tomé una postura muy firme: no hacer ropa descartable.