No me interesan las tendencias, no las sigo. Ahora se habla de lo sustentable y yo pienso que de alguna manera yo comencé a pensar en eso antes porque en mis inicios dije: no quiero que mi ropa tenga fecha de vencimiento, quiero hacer prendas que tengan calidad, un corte y una silueta que sean eternas. Que cada uno se encariñe con eso y quiera usarla temporada tras temporada. Y de alguna manera mucha gente me cuestionaba: ¡pero eso no es comercial! Si vas a hacer el vestido negro perfecto, la falda negra perfecta, cuando te lo compren se te terminó el negocio. Y la verdad es que nunca tuve una estrategia, siempre me maneje más por el impulso, por la pasión, por mi creencia, por ser auténtico y no traicionarme, entonces creo que -el mío- es un camino a largo plazo en realidad.