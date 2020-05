-Los rituales hacen bien porque marcan la realidad de la pérdida y el acompañamiento la hace más llevadera. Primero, porque se ve el cuerpo o el ataúd, y eso es importante. En los casos de duelos de personas desaparecidas es muy complejo porque, al no ver el cuerpo, uno no termina de entender que la persona falleció. El criterio de realidad de ver un cuerpo muerto es importante para internalizarlo y ahí poder empezar el duelo. Pero, no ver el cadáver hace todo más difícil, porque todos tenemos la ilusión de que no murió. Claro que lo entendés más cuando vas al entierro.