- El cuerpo se quedaba allá. Cuando hay una enfermedad en un país, no podés llevar un cuerpo a otro. Cuando vas circulando por la ruta, te hacen controles fitosanitarios para que no lleves moscas a otro lado... ¿y, no van a controlar un cuerpo que sube a un avión? El problema de este caso es que, o hubo una anomalía porque sabían que la persona falleció de coronavirus e igual la trasladaron o, lo trasladaron sin saberlo. Los papeles no los hace solamente la funeraria, tiene que haber intervenido el consulado. No es tan fácil hacerlo a escondidas, no es trasladarlo de una provincia a otra: hay que hacer un montón de trámites para sacar un cuerpo de otro país.