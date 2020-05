El impacto psicológico de la cuarentena es amplio, trascendente y duradero en el tiempo. Esas son las conclusiones de una revisión exhaustiva realizada por la doctora Samantha K Brooks de la King’s College London y otros investigadores, y publicada el 26 de febrero en la revista científica The Lancet. Por supuesto, eso no quiere decir que esta medida de aislamiento no deba implementarse, aclaran, ya que los efectos psicológicos de no hacer la cuarentena y dejar que el coronavirus se propague sin freno podrían ser aún peores. Pero debe aplicarse con cuidado.