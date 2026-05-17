El mensaje de Jorgelina Cardoso tras los silbidos del público de River Plate contra Ángel Di María: “Manada de almas pobres”

*Los silbidos contra Di María antes del partido

Rosario Central quedó eliminado en la semifinales del Torneo Apertura tras caer por 1-0 contra River Plate con gol de penal de Facundo Colidio. En un Estadio Monumental que tuvo un clima de final, Ángel Di María, la figura del Canalla, fue uno de los silbados en la noche del sábado. Luego del encuentro, Jorgelina Cardoso, esposa del campeón del mundo con la selección argentina, realizó un posteo en sus redes para respaldar el trabajo del Fideo.

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“Solo saber que no tenés nada en común con la gente que destila veneno, rencor, odio y que muestra la triste vida que llevan me da felicidad y tranquilidad de saber que estamos del lado correcto, con humildad, viviendo felices en familia, siendo buena gente, disfrutando cada minuto de nuestra ciudad, de nuestra gente, de nuestra vida...”, escribió Cardoso en su cuenta de Instagram.

A través de una historia que se borra en 24 horas, completó: “Qué orgullo que seas mío, que seas nuestro y que seas de Central. Gracias por ser tan distinto a esa manada de almas pobres. Te amo, Ángel Di María”. Momentos después del mensaje de Cardoso, el propio Di María respondió desde sus redes con una declaración en la que agradeció el apoyo recibido: “Gracias por estar siempre. Gracias por bancarme en todo. Juntos por más sueños”.

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El posteo de Jorgelina Cardoso para Ángel Di María

El encuentro, disputado en el Monumental, concluyó con un gol de penal de Facundo Colidio que dio el pase a la final a River Plate. Di María, quien fue silbado por la hinchada local, minimizó la reacción del público y sostuvo en entrevista con ESPN que se trató del “folklore del fútbol”, mencionando también las veces que fue ovacionado en ese estadio como integrante de la selección argentina.

“Es folklore del fútbol, es así. En esta cancha fui ovacionado un montón de veces y en mi memoria va a estar eso, no van a estar estas cosas. Hoy estoy vistiendo esta camiseta, no tengo la de la Selección, así que es fútbol”, relató el futbolista de 38 años.

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En diálogo con TNT Sports, Di María extendió sus comentarios acerca del partido de su equipo: “Hicimos un muy buen partido. Nos ganaron con un gol de penal. Sabíamos que estas cosas podrían pasar acá, no por algo hablaron antes. Estás jugando de visitante, ellos te presionan y vienen. Cuesta un poco más. Hicimos un buen partido, no se nos dio. Hay que seguir para adelante”.

Respecto a lo que se habló en la previa por la polémica de los arbitrajes, el rosarino evitó entrar en la discusión: “Estoy tranquilo. Es fútbol, estas cosas pasaban antes, pero no se hablaban. Ahora sí se habla. Creo que el fútbol es así, hay que seguir pensando en lo que viene. Felicitarlos, ojalá que les vaya muy bien”.

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La respuesta de Di María al posteo de su esposa Jorgelia Cardoso

El regreso de Ángel Di María al Rosario Central en julio de 2025 marcó un nuevo capítulo en la carrera del atacante, quien, a sus 38 años, ya suma 34 partidos, con 13 goles (6 de penal) y 7 asistencias desde su retorno oficial, según los registros del club. A todo esto se sumó que conquistó el título de “Campeón de Liga” a fines de 2024 luego de que el Canalla finalice el año como el líder de la tabla anual.

“Estoy muy contento, orgulloso de mi equipo, orgulloso de Central. Creo que hicimos un campeonato muy bueno. A veces toca perder, hoy tocó perder y nada, hay que seguir mirando hacia adelante. Tenemos la Copa Libertadores también y necesitamos terminar primeros, así que vamos a enfocarnos en eso”, destacó Fideo en su análisis ante los micrófonos.

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Rosario Central tendrá un calendario cargado antes del parate de mitad de año por el Mundial: recibirá el próximo martes 19 de mayo desde las 19 a Universidad Central de Venezuela por la 5ª fecha de la Copa Libertadores y cerrará su participación en el Grupo H el miércoles 27 en Ecuador ante Independiente del Valle (desde las 19.00). Está obligado a ganar ambos encuentros para quedarse con la cima de la zona.