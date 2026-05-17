El Inter Miami de Messi buscará su primer triunfo en el nuevo estadio ante Portland Timbers: hora, TV y formaciones

Inter Miami va en búsqueda de la punta en la Conferencia Este (AP)

El estadio Nu Stadium de Miami será escenario de un duelo clave este domingo, donde Inter Miami buscará afianzar su posición en la parte alta de la Conferencia Este de la MLS 2026. El equipo dirigido por Guillermo Hoyos recibe a Portland Timbers desde las 19:00 (Hora argentina), en un compromiso que adquiere relevancia por su impacto en la tabla y la presencia de figuras internacionales. El conjunto local llega en un gran momento tras golear a Cincinnati y con Lionel Messi como líder absoluto.

El equipo de Florida se consolidó como uno de los animadores del torneo tras sumar una contundente victoria 5-3 frente a FC Cincinnati, resultado que extendió su racha positiva y elevó su cuenta goleadora a más de 30 tantos en la temporada. Lionel Messi volvió a ser determinante, firmando un doblete en el último encuentro y fortaleciendo la candidatura de Miami al título de la liga estadounidense. Junto al astro argentino destacan Luis Suárez, Rodrigo De Paul y Germán Berterame, quienes integran un ataque temido en la competencia.

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La situación de Portland Timbers contrasta con la de su rival. El conjunto dirigido por Phil Neville, exentrenador de Miami, se encuentra en la duodécima posición de la Conferencia Oeste, acumulando solo 14 puntos y mostrando un rendimiento irregular fuera de casa. En su última presentación igualó 2-2 ante CF Montréal, aunque días antes consiguió una victoria resonante 6-0 sobre Sporting Kansas City, lo que demuestra su capacidad ofensiva. Entre las figuras a seguir se encuentran Kevin Kelsy, Cole Bassett, David Da Costa y Alexander Aravena.

El historial reciente entre ambos equipos favorece a los de Miami, que se impusieron 2-1 en el último cruce con goles de Leonardo Campana y Robert Taylor. El contexto actual presenta un atractivo adicional: el encuentro marca el regreso de Phil Neville al estadio de Inter Miami, ahora como entrenador visitante.

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A pesar del buen presente fuera de casa, el Nu Stadium representa un desafío para los dirigidos por Hoyos, ya que el equipo no ha logrado sumar victorias desde la inauguración de este escenario, cosechando tres igualdades y una derrota; una estadística que buscarán revertir este domingo. Además, el compromiso corresponde a la penúltima jornada de la liga antes de la pausa por el Mundial, lo que agrega presión sobre ambos conjuntos.

El partido podrá seguirse en vivo a través de Apple TV para Sudamérica y en México desde las 16:00 (hora del centro). Tanto la presencia de Messi como la necesidad de sumar puntos convierten a este duelo en uno de los focos de atención de la fecha. En el caso de una victoria, las Garzas quedarán primeras en su zona, a la espera del resultado entre Nashville y LAFC que jugará después.

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Posibles formaciones

Inter Miami: Dayne St. Clair; Ian Fray, Gonzalo Luján, Micael, Sergio Reguilón; Rodrigo De Paul, Yannick Bright, Telasco Segovia; Lionel Messi, Luis Suárez, Germán Berterame

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Portland Timbers: James Pantemis; Brandon Bye, Finn Surman, Kamal Miller, Jimer Fory; José Luis Caicedo, David Da Costa, Cole Bassett; Antony, Kevin Kelsy, Kristoffer Velde

Hora: 16.00 Ciudad de México / 17.00 Perú, Colombia y Ecuador / 18.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 19.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

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TV: Apple TV

Estadio: Nu Stadium (Miami, Florida)

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