Max Verstappen abandonó las 24 Horas de Nürburgring: el problema que lo privó de un histórico triunfo

El abandono de Max Verstappen en las 24 Horas de Nürburgring

El dominio de Max Verstappen y su equipo en las 24 Horas de Nürburgring quedó truncado a poco más de tres horas para el final, cuando una avería en el eje de transmisión del Mercedes-AMG GT3 los obligó a abandonar la lucha por la victoria al cuádruple campeón mundial de Fórmula 1 junto a sus compañeros, Dani Juncadella, Jules Gounon y Lucas Auer.

La expectativa era alta: tras haber partido desde la cuarta posición, el cuarteto liderado por Verstappen había construido una ventaja superior a los 45 segundos en la tabla general, exhibiendo un ritmo constante bajo la coordinación del neerlandés y los otros tres que compartieron la conducción del auto de la marca de la Estrella.

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El desenlace, que alteró el orden de la prueba y relegó al equipo hasta la séptima ubicación en boxes, evidenció el impacto de las exigentes condiciones mecánicas del Infierno Verde, nombre que le puso Jackie Stewart al trazado alemán.

El incidente mecánico, descrito en detalle por Steve Buschmann, jefe del equipo Winward Racing, representa una de las interrupciones técnicas más graves sufridas por uno de los favoritos en esta edición. Según Buschmann, “lamentablemente tenemos un problema técnico en la parte trasera derecha. No ha habido contacto, es puramente un problema mecánico. Es muy frustrante, pero el coche está ahora en el box. Vamos a solucionarlo y después volveremos inmediatamente a la pista”.

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Max Verstappen no pudo llevarse la victoria con el Mercedes-AMG GT3

Fue Dani Juncadella quien detectó la anomalía durante su turno de conducción, al ser alertado por el sistema del auto sobre un fallo técnico y por la presencia de ruidos anómalos. Tras intentar continuar, el corredor español se vio forzado a regresar al garaje en apenas dos vueltas para evitar daños mayores. Allí, el equipo identificó un daño significativo en el soporte de la rueda y en componentes del eje trasero derecho, lo que terminó por comprometer toda opción de triunfo.

Hasta ese momento, Verstappen había completado dos stints (tramos de carrera) matutinos en los que mantuvo tanto la consistencia como la fiabilidad del auto: “Fue bien. Ya tenemos nuevamente luz de día. Intento ser cuidadoso mientras mantengo un ritmo razonable. Se sintió bien, el coche funciona bien”, dijo el piloto de Red Bull en F1.

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Los datos reflejan que, al momento del incidente técnico, el equipo mantenía el liderazgo y se perfilaba para una histórica victoria para el neerlándes cuatro veces campeón de la Máxima, y sin sobresaltos para él y su equipo. El retroceso hasta la séptima plaza durante la reparación del vehículo representó la diferencia definitiva respecto del grupo de punta.

La victoria en la clasificación general correspondió a Maro Engel, Maxime Martin, Fabian Schiller y Luca Stolz, también con un Mercedes AMG. La casa de Stuttgart volvió al triunfo en la tradicional competencia luego de diez años.

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El Dacia Logan que se ganó la atracción de los fanáticos durante las 24 Horas de Nürburgring. El pequeño auto de la clase SP3 Turbo logró mantenerse en pista en una curva mientras los coches de Gran Turismo se despistaron

Por otro lado, en la presente edición de las 24 Horas de Nürburgring tuvo victorias argentinas: Nazareno López y Santiago Baztarrica lograron sendas victorias en sus respectivas categorías, ambas en su primera participación en la histórica competencia

Nano López, al mando de un Porsche 911 GT4 Cup (992.1), se adjudicó la victoria en la clase AT2, contribuyendo además con la vuelta rápida de su categoría y entregando el auto en estado óptimo en cada relevo.

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Por su parte, Santiago Baztarrica, conduciendo un BMW M240i, protagonizó una remontada notable desde la duodécima posición. A pesar de que perdió tres vueltas tempranas por un incidente de uno de sus compañeros de equipo, Baztarrica supo recuperar el terreno perdido hasta asegurarse el triunfo en su clase.

Como nota de color, el Dacia Logan N°300 fue una de las atracciones de esta edición. En la competencia germana se permiten todo tipo de autos y se ubican en una determinada clase según su potencia, en este caso la SP3 Turbo. Fue alistado por el equipo Ollis Garage Racing y llevó un motor Mégane RS de 280 caballos. El pequeño auto conducido por Oliver Kriese, Christian Geilfus, Robert Neumann, pudo llegar a la meta, incluso luego de sufrir un problema en la suspensión delantera izquierda. Al pintoresco coche se lo bautizó como Bock Norris: Bock que significa “auto viejo en alemán” y Norris en homenaje al reciente fallecido actor Chuk Norris, por “Indestructible”.

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Las 24 Horas de Nürburgring comenzaron en 1970 y fueron la continuidad de las míticas 84 Horas, donde en 1969 los Torino del equipo argentino se lucieron contra las potencias europeas, marcas asiáticas y de otras latitudes. Es la carrera más importante de Alemania y este año reunió a 352.000 espectadores durante el fin de semana. Se corre en un circuito de más de 25 kilómetros que combina el legendario Nordschleife de 22 kilómetros y GP Circuit, que es el que recibió por última vez a la F1. Con 170 curvas, sectores ciegos con subidas y bajadas, sin defensas en el perímetro, lo convierten en el circuito más largo y peligroso del mundo.