Video: robaron una camioneta usando un inhibidor de señal pero fueron perseguidos y terminaron en una zanja

El operativo policial en el barrio San Carlos culminó con la detención de tres sospechosos tras una persecución nocturna

Agentes encubiertos de la Comisaría Segunda de La Plata detuvieron a tres hombres tras una persecución en la madrugada del sábado, luego de que se registrara el robo de una camioneta Toyota Hilux en pleno centro de la ciudad.

El operativo culminó cuando el vehículo se metió dentro de una zanja en la zona de 155 entre 41 y 42, en el barrio San Carlos.

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La acción policial comenzó cerca de las 2 de la madrugada, cuando una mujer de 54 años denunció el robo de su camioneta, detalló 0221. Los ladrones actuaron utilizando inhibidores de señal y herramientas específicas para burlar los sistemas de seguridad, sin forzar ingresos.

La Policía ya investigaba una serie de hurtos similares en la región, con el mismo modus operandi y el uso de un Renault 9 como vehículo de apoyo. Por esa razón, agentes encubiertos recorrían la zona.

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Durante la huida, los sospechosos intentaron eludir el cerco policial. Testigos del barrio relataron que, al intentar esquivar un patrullero, la Toyota Hilux subió a la vereda, derribó dos árboles y cayó a una zanja, por lo que sufrió daños considerables en la parte delantera.

La camioneta robada en La Plata terminó en una zanja

Bomberos del cuartel de San Carlos debieron intervenir durante varias horas para retirar el vehículo accidentado, detallaron las fuentes.

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En el procedimiento fueron arrestados tres hombres, dos de 28 años y uno 30, todos oriundos de Guernica, según precisó el medio platense.

Al momento de la detención, los implicados abrieron fuego contra los agentes, aunque no se registraron heridos. Los efectivos incautaron un set de herramientas y dos dispositivos electrónicos, uno de los cuales estaba colocado en la camioneta robada.

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Las fuentes policiales detallaron que los detenidos enfrentan cargos por tentativa de robo automotor agravado por ser cometido en poblado y en banda, en concurso real con resistencia a la autoridad.

Las imágenes captadas por cámaras de seguridad fueron clave para documentar la persecución y el accidente en La Plata

La investigación sigue en curso para determinar su vinculación con otros hechos delictivos recientes bajo la misma modalidad. Sospechan que se trata de los mismos delincuentes que merodeaban la zona, revelaron.

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El operativo generó un importante despliegue en el barrio y fue seguido por numerosos vecinos, que registraron el desenlace en video. Las imágenes que acompañan esta nota, al igual que el momento de la persecución, fueron captadas por las cámaras de seguridad del Centro de Operaciones Municipal (COM) de La Plata.