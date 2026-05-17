Nicaragua

El orgullo nica-estadounidense de Lupe Medina: disciplina, gloria juvenil y el sueño de un título mundial para Nicaragua

La joven de sangre nicaragüense entrena seis días por semana, combina rutinas exigentes con sparring, trabajo físico y carreras, y busca convertirse en la próxima campeona mundial tras una impresionante trayectoria amateur y profesional

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Guadalupe “Lupe” Medina combina raíces nicaragüenses y herencia estadounidense en su carrera como boxeadora, destacando la identidad nica-estadounidense en el boxeo profesional. (Foto: Redes sociales Guadalupe Medina)
Guadalupe “Lupe” Medina combina raíces nicaragüenses y herencia estadounidense en su carrera como boxeadora, destacando la identidad nica-estadounidense en el boxeo profesional. (Foto: Redes sociales Guadalupe Medina)

Guadalupe “Lupe” Medina creció entre dos mundos: con sangre nicaragüense, pero nacida en Estados Unidos, siempre tuvo la cultura de su país de origen como el centro de su vida cotidiana. Sus padres, originarios de Estelí, cuidaron que las tradiciones de Nicaragua fueran parte esencial del hogar. El español fue el primer idioma de Lupe y de su hermano, y el desayuno habitual era gallo pinto con plátanos fritos y queso.

Desde pequeña, Medina vivió el boxeo como una herencia familiar. Su padre, Julio César Rugama, fue boxeador amateur en Nicaragua antes de emigrar a Los Ángeles. A pesar de su experiencia, él intentó que Lupe no siguiera ese camino e incluso le ofreció “lo que quisiera” para que se mantuviera alejada del gimnasio. Pero Lupe, decidida, observaba los entrenamientos de su hermano y practicaba en secreto en su cuarto todo lo que él aprendía. Esta historia de perseverancia fue compartida por la propia boxeadora a Confidencial.digital.

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A los ocho años, convenció a su padre con la promesa de que solo quería aprender y no pelear. Un mes después de pisar el gimnasio por primera vez, ya tenía licencia de boxeadora. “La palabra no, para mí no existía. Siempre tenía que ser sí, de una manera u otra”, recuerda Medina sobre esa terquedad que identifica como herencia nicaragüense.

La disciplina de Medina la lleva a entrenar seis días a la semana, sumando entre cuatro y seis horas diarias de trabajo físico intensivo y preparación técnica. (Vídeo: Redes sociales de Guadalupe Medina)

En su etapa amateur, acumuló 56 peleas y cinco títulos nacionales. Entre los nueve y los quince años participó en las Olimpiadas Juveniles y siempre regresó con la medalla de oro. A los quince años decidió que el boxeo no era solo un deporte, sino su pasión y su futuro.

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En el ámbito profesional, Medina suma doce peleas. Ha sido entrenada por Manny Robles, quien trabajó con campeones como Edwin Valero y Jesús “Estrellita” Ruiz. Compite en la categoría de peso mínimo (105 libras) y tiene como meta disputar el título mundial a finales de 2026 frente a Yokasta Valle.

Su método de pelea destaca por la ofensiva y la versatilidad, capaz de boxear tanto zurda como derecha y adaptarse rápidamente a cada rival. “Siento que me puedo adaptar bien rápido. Miro sus errores y los aprovecho”, explica sobre su estilo.

El orgullo de ser nica-estadounidense

Aunque nació en California, Medina siempre eligió representar a Nicaragua, tanto en el boxeo amateur como profesional. “Al subir al cuadrilátero, no solo estoy representándome a mí, sino al país de Nicaragua y toda la gente que me ha estado dando el empuje desde allá”, afirma.

La identidad nica-estadounidense se mantiene viva en cada detalle de su vida cotidiana y deportiva. En casa, las costumbres y el idioma nicaragüense prevalecen, y la familia conserva el ritual de ver juntos las peleas de los grandes ídolos. Para Medina, portar la bandera de Nicaragua es un orgullo y una manera de cumplir el sueño que su padre y su hermano no pudieron alcanzar.

Lupe Medina representa con orgullo la bandera de Nicaragua en cada pelea, cumpliendo el sueño de su familia de triunfar en el boxeo internacional. (Foto: Redes sociales Guadalupe Medina)
Lupe Medina representa con orgullo la bandera de Nicaragua en cada pelea, cumpliendo el sueño de su familia de triunfar en el boxeo internacional. (Foto: Redes sociales Guadalupe Medina)

La disciplina es otro de sus sellos. Medina entrena seis días a la semana, de lunes a sábado, en rutinas que combinan sparring, trabajo físico y carreras. Puede sumar entre cuatro y seis horas de trabajo físico en un solo día, repartido en dos o tres bloques. Esta exigencia, que ella misma describe como similar a estar en “una relación celosa”, fue detallada en entrevista con Confidencial.digital mientras se prepara para enfrentar el mayor reto de su carrera.

Hoy, con la posibilidad de pelear por el título mundial en el horizonte, Medina concentra todas sus energías en el boxeo. Para ella, la rutina no es negociable: “Si no entreno seis días a la semana, de lunes a sábado, es como si no entrenara”.

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