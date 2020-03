“No tener al otro al lado no quiere decir que no esté”, explicó Elsa Wolfberg, psiquiatra y psicoanalista de la Asociación Psicoanalítica Argentina (APA), y coordinadora de IAN (International Attachment Network) Argentina. “Esto no es menospreciar el poder del beso y del abrazo, ya que el lenguaje no verbal es parte de la cercanía con el otro, pero las palabras son muy importantes también. ‘Moléculas afectivas’, se les podría decir. No niego que el contacto físico sea importante, pero la distancia se puede afrontar con otros recursos, como mandar fotos y videos. Hay que ingeniárselas con un sistema transmodal, y convertir lo que reciben con la vista en otro tipo de sensaciones. Lo que uno recibe con los ojos y el oído migra y encuentra equivalencias que reemplazan lo que uno recibe a través del tacto”.