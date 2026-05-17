Política

Sergio Uñac ratificó que será candidato a presidente y predijo que Mauricio Macri competirá: “¿Cuál sería el final del PRO?”

El senador nacional por San Juan ratificó que competirá en una interna peronista, reclamó que el partido organice sus propias primarias ante la posible eliminación de las PASO y dijo que cree que el exmandatario no se retirará de la arena electoral

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Sergio Uñac
Uñac planteó que un peronismo de soluciones debe elaborarse escuchando las demandas de todas las regiones del país.

El senador nacional Sergio Uñac ratificó este domingo su intención de ser precandidato presidencial dentro del peronismo y propuso internas abiertas por regiones para resolver la disputa de liderazgos que dejó abierta la inhabilitación judicial de Cristina Fernández de Kirchner.

“Empiezo en el cortísimo plazo a recorrer de punta a punta el país, a lo largo y a lo ancho”, dijo Uñac al justificar el momento del anuncio. El senador calculó que, descontando el Mundial y el fin de año —períodos de baja atención política—, resta tiempo suficiente para construir una propuesta que él denomina "un peronismo de soluciones“.

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“Me parece que es tiempo suficiente como para poder expresarlo, empezar a elaborar planes, a poder establecer ideas y a partir de ahí contactarse con la sociedad del país”, agregó el ex gobernador de San Juan en diálogo con la periodista Mariana Contartesi en Radio La Red.

El lanzamiento se produce en un escenario donde Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, también se mueve como precandidato, aunque sin confirmación pública. Uñac no esquivó la competencia: hace dos meses presentó una carta al Partido Justicialista (PJ) para reclamar la convocatoria a una interna abierta, sin requisito de afiliación para votantes ni para candidatos. La propuesta, dijo, apunta a que el interior del país también sea escuchado.

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“Mirar qué le pasa al NEA, al NOA, al noroeste argentino, al centro del país... cada una de estas regiones tiene que ser atendida y escuchada por los candidatos”, señaló. Y fue más lejos: “En una punta tenés una economía atada a la producción de granos y a la exportación de soja, pero en la otra punta tenés, por ejemplo, la provincia de San Juan, en donde uno de los principales motores de la economía provincial es la minería”.

Ilustración acuarela de seis políticos: cinco hombres sentados en una mesa y una mujer de pie. Al fondo, un cuadro del PJ y la bandera argentina.
Uñac impulsa internas abiertas en el PJ, sin requisitos de afiliación, para la elección de candidatos ante la posible eliminación de las PASO. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pedido de internas cobra fuerza ante la posible eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) impulsada por el gobierno de Javier Milei. Para Uñac, si esa reforma prospera, el PJ y los partidos afines deben organizar su propio mecanismo de selección. “La mejor manera de construir nuevos liderazgos es a través de una interna abierta, sin la necesidad de que hayan votantes afiliados ni tampoco candidatos afiliados”, sostuvo. “La única manera de dirimir liderazgos es a través del voto popular”, remató.

Sobre su vínculo con Cristina Fernández, el senador fue preciso: “Ya he expresado que no tengo ni el veto ni el aval”, dijo, y aclaró que habló con ella por teléfono hace poco tiempo, pero de manera presencial no se ven desde hace más de seis meses. La conversación, además, nunca giró en torno a su candidatura en particular. “Compartíamos quizás que la economía iba a tener las trabas que hoy está teniendo, una economía cuya recaudación se ve afectada porque se sigue atentando contra el poder adquisitivo de la sociedad”, recordó sobre el contenido de esos intercambios.

Uñac también anticipó que la nómina de aspirantes peronistas se ampliará con gobernadores, exgobernadores y excandidatos. Mencionó a Sergio Massa como una figura que sigue presente en las conversaciones internas, aunque todavía sin pronunciamiento público.

Uñac consideró que Mauricio Macri tiene motivos concretos para presentar candidatos propios por el PRO y descartó su retiro de la política
Uñac consideró que Mauricio Macri tiene motivos concretos para presentar candidatos propios por el PRO y descartó su retiro de la política

Donde el senador sanjuanino se mostró más categórico fue al hablar de Mauricio Macri. A diferencia de lo que sugirió Martín Menem —quien descartó que el expresidente compita porque eso “le haría un favor al kirchnerismo”—, Uñac consideró que Macri tiene razones concretas para presentar candidatos propios. “Lo veo compitiendo”, dijo, y argumentó que el expresidente se siente “dolido” por el trato que el gobierno de Milei le dispensó pese a haber sido un colaborador clave en el balotaje de 2023.

“Si no está incluido de manera directa en el gobierno y no va a participar, tendrán que expresar que se corren de la arena política argentina. No lo veo a Mauricio Macri en esa situación”, señaló. Para el senador, el PRO tiene ante sí una disyuntiva sin salida elegante: o compite con candidatos propios o admite su retiro de la política. “¿Cuál sería el final del PRO?”, se preguntó.

El senador también rechazó que figuras externas al espacio, como el pastor Dante Gebel, puedan competir dentro del peronismo. “No hay lugar para que una persona que no comparta los ideales de nuestro partido venga a competir. Es casi como declinar de que los dirigentes que están dentro del partido ninguno puede reunir el perfil para ser candidato”, sostuvo.

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