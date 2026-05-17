Crimen y Justicia

Cómo fue la estafa que habría sufrido el diputado libertario cuando compró su primer Tesla en 2025

Manuel Quintar denunció a una concesionaria del partido de Pilar por una operación fallida. El caso ya es investigado por la Justicia. Según el legislador jujeño, pagó 285 mil dólares, pero nunca le entregaron el vehículo. Los detalles

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El diputado Manuel Quintar dejó su Tesla en el estacionamiento del palacio legislativo
El diputado Manuel Quintar dejó su Tesla en el estacionamiento del palacio legislativo

La llamativa trama que tiene como víctima al diputado libertario Manuel Quintar por la compra fallida de su primer Tesla arranca unos nueve meses antes de que se lo viera llegar la semana pasada al Congreso de la Nación a bordo de la camioneta modelo Cybertruck.

Era agosto de 2025 cuando el legislador jujeño -que ahora quedó en la mira por su ostentación- había comenzado a negociar con los dueños de una concesionaria de autos de alta gama, ubicada en la localidad bonaerense de Pilar, para adquirir su primer vehículo de la marca de Elon Musk. Según supo Infobae, el modelo que le interesaba era el mismo que tiene actualmente.

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Así, pactó con los vendedores el pago de la suma total de 285 mill dólares que abonó mediante transferencias bancarias y dinero en efectivo. Una vez concretada la operación, le iban a entregar la camioneta Tesla Cybertruck 0 km en un determinado plazo.

Sin embargo, pasaron los meses, el tiempo de espera acordado venció y, pese a los reclamos del diputado, nunca le entregaron la unidad.

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El 17 de abril de 2026, unas tres semanas antes del episodio que ocurrió el miércoles pasado en las inmediaciones del palacio legislativo, Quintar denunció por estafa a la concesionaria y a sus dueños, una pareja de 42 y 44 años.

Manuel Quintar Cybertruck
El diputado Manuel Quintar con su nuevo Tesla, comprado después de abonar uno que no le entregaron

En el caso tomó intervención la UFI N°2 de Pilar, que abrió un expediente por estafa y asociación ilícita contra los acusados. En este contexto, la Policía Bonaerense desarrolló tareas investigativas que establecieron que los señalados por el libertario estaban ofreciendo a la venta vehículos de alta gama bajo “un esquema societario destinado a captar potenciales víctimas”, según reza la acusación.

Con las pruebas recabadas, a finales de abril los agentes de la bonaerense allanaron el local denunciado y el domicilio de los acusados, quienes fueron aprehendidos y luego liberados. De ambos lugares incautaron material de interés para la investigación.

En el marco de la causa, que aún está en pleno desarrollo, los investigadores establecieron que los imputados trasladaban vehículos y pertenencias desde la concesionaria allanada hacia otro local ubicado en la localidad de Del Viso.

Este nuevo punto fue allanado en las últimas horas, cuando ya el diputado denunciante había levantado su perfil por haber logrado comprar efectivamente su Tesla a pesar de la estafa presuntamente sufrida hace 9 meses.

En este nuevo procedimiento, los investigadores constataron que los sospechosos seguían operando. Si bien no se logró la localización de los dueños de la concesionaria, las autoridades sí incautaron 19 autos de alta gama, valuados en aproximadamente U$S 1.229.200.

La medida fue dispuesta por el Juzgado de Garantías N°6 de San Isidro, que ordenó el embargo de esos vehículos para afrontar el perjuicio económico ocasionado al diputado de La Libertad Avanza.

Manuel Quintar diputado de La Libertad Avanza
Quintar en un encuentro partidario de La Libertad Avanza

A pesar de la estafa, se compró otro Tesla

Si bien el diputado aún no logró recuperar el dinero invertido en la operación que ahora investiga la Justicia, un tiempo después logró adquirir la camioneta que buscó en ese entonces.

Es el Tesla con el que se lo vio llegar al Congreso de la Nación el pasado miércoles y que dejó en el estacionamiento del lugar. Al día siguiente, sin embargo, una grúa lo remolcó. Fuentes cercanas al legislador jujeño comentaron que fue el propio Quintar quien contrató el servicio para llevar el vehículo hasta Jujuy.

“Es la versión grande, la de más potencia”, contaron desde su entorno sobre el modelo de la camioneta.

Acerca de la compra, aclararon que el vehículo “está en regla” y que “él no tiene problema, la compró en EE.UU. y la importó de manera legal. Está a su nombre”.

Quién es Manuel Quintar, el diputado que es dueño de la Tesla Cybertruck

Alejado del discurso de austeridad que busca defender el Gobierno, el representante libertario hizo ostentación de su adquisición desde su cuenta de redes sociales.

El legislador, oriundo de Jujuy, se describe como “abogado y deportista. Asumió su banca en diciembre de 2023, luego del triunfo de Javier Milei en las elecciones presidenciales.

Quintar y su familia son empresarios del sector salud en el norte argentino y administrador de clínicas y obras sociales privadas. Es propietario del 33% de la firma Servicios Sociales de Salud SRL. También fue gerente del Policonsultorio Los Lapachos de San Salvador de Jujuy, en Alto Comedero.

A los ingresos propios por su actividad privada, se le suman los que cobra como diputado nacional. Según consta en el sitio web oficial de la Cámara de Diputados, un legislador de la Cámara baja percibe un sueldo neto de $4.572.596,99, a valores de diciembre de 2025.

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