Rosa María Riofrío Peña, la pionera que abrió camino a la obstetricia profesional en el sur del Ecuador

Rosa María Riofrío, la obstetra lojana. (Fotografía restaurada por los familiares)

A comienzos del siglo XX, cuando la medicina profesional apenas se abría paso en el sur del Ecuador y la mayoría de los partos seguían ocurriendo en las casas, asistidos por comadronas empíricas, una mujer lojana logró obtener un título que la convirtió en una de las pioneras de la salud materna en la región. Su nombre fue Rosa María Riofrío Peña, y más de un siglo después su historia ha vuelto a la luz gracias a documentos rescatados por el Archivo Histórico Municipal y al esfuerzo de sus descendientes por preservar su memoria.

La evidencia documental más sólida disponible indica que el 1 de diciembre de 1901, el Colegio San Bernardo de Loja le otorgó a Rosa María Riofrío Peña un diploma que la acreditaba en la “Profesión de Obstetriz”. El documento, reproducido en una edición de la Gaceta Cultural del Archivo Histórico del Municipio de Loja, lleva las firmas del rector Zoilo Rodríguez, de Julio Aguirre y del secretario Lautaro Loaiza. La inscripción oficial del título se realizó el 28 de marzo de 1906.

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El título restaurado de Rosa María Riofrío

Cinco años después de haber obtenido su diploma, Rosa María ya figuraba entre las obstetrices autorizadas para ejercer en la ciudad. Un recorte del periódico El Municipio Lojano, fechado el 30 de junio de 1906, registra que la Comisaría de Policía había inscrito los títulos de las profesionales existentes y organizado turnos semanales para su atención. En esa lista aparece “Rosa M. Riofrío”, a quien se le asignó el servicio entre el 16 y el 22 de cada mes.

Ese documento no solo confirma que estaba legalmente habilitada para ejercer, sino que muestra el grado de institucionalización que había alcanzado la obstetricia en Loja a inicios del siglo XX. En una época en la que la mortalidad materna e infantil era elevada y la atención sanitaria era limitada, contar con una mujer capacitada formalmente para asistir partos representaba un avance significativo.

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Rosa María Riofrío Peña nació en Loja el 13 de agosto de 1880, según la tradición familiar y crónicas locales. Fue hija del médico Francisco Riofrío Samaniego y de Carmen Peña Ojeda. Su padre murió antes de su nacimiento, por lo que su crianza estuvo marcada por la influencia de la familia Torres, con la que posteriormente consolidaría vínculos al casarse con Tomás Moisés Torres Andrade.

Jorge Hidalgo Torres, nieto de Rosa María Riofrío, durante una ceremonia de reconocimiento a la obstetra, junto al concejal Miguel Castillo.

En varias fuentes aparece como Rosa María Riofrío Peña de Torres o Rosa María Riofrío de Torres, una denominación habitual en la época para las mujeres casadas. Sus descendientes conservaron durante décadas el diploma original, una pieza fundamental para confirmar su trayectoria y su papel en la historia de Loja.

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La formación de Rosa María fue posible gracias a un contexto político y educativo excepcional. El 22 de noviembre de 1895, el presidente Eloy Alfaro firmó un decreto que autorizó al Colegio San Bernardo de Loja a impartir clases de Medicina, con ciertas restricciones. Esa decisión fue parte del proyecto liberal de modernización del Estado ecuatoriano y permitió que en la ciudad se desarrollaran estudios formales relacionados con las ciencias de la salud.

Ramiro Hidalgo, nieto de Rosa María Riofrío, recibe un reconocimiento a la trayectoria de su abuela.

La normativa vigente en el Ecuador para las matronas u obstetrices exigía tres años de formación académica, estudios de anatomía, embriología, embarazo, parto y puericultura, además de prácticas supervisadas, examen general, certificación de buena conducta y juramento profesional.

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Rosa María ejerció su profesión en una época en la que las mujeres tenían acceso limitado a la educación superior y en la que la medicina seguía siendo un ámbito predominantemente masculino. Su presencia en este campo tuvo relevancia sanitaria y social, al abrir camino para otras mujeres en las profesiones de salud.

Las crónicas locales señalan que atendió partos tanto en el Hospital San Juan de Dios como en domicilios urbanos y rurales, incluyendo haciendas alejadas de la ciudad. Aunque no se han localizado registros hospitalarios digitalizados que confirmen cada uno de esos servicios, el relato es consistente con la memoria familiar y con testimonios recogidos por historiadores locales.

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Rosa María Riofrío Peña falleció el 6 de julio de 1933, según las referencias biográficas más citadas. Hasta ahora no se ha encontrado un registro civil o eclesiástico en línea que confirme de manera independiente esa fecha, pero su legado quedó arraigado en la historia de Loja.

Los nietos de Rosa María Riofrío durante el reconocimiento a la lojana.

En abril de 2026, el Municipio de Loja y la Cruz Roja provincial realizaron un homenaje público en su honor y colocaron una calle con su nombre. El reconocimiento reavivó el interés por su historia y permitió que nuevas generaciones conocieran a la mujer que ayudó a profesionalizar la atención obstétrica en la ciudad.

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Está plenamente documentado es que Rosa María Riofrío Peña es la primera obstetriz titulada por una institución lojana cuyo diploma puede verificarse en línea mediante facsímil. Esa certeza basta para situarla entre las pioneras de la salud materna en el Ecuador.

Su historia resume el tránsito entre la tradición y la modernidad: de los partos asistidos en casas de adobe a la consolidación de una profesión regulada; de una sociedad en la que pocas mujeres accedían a estudios superiores a una ciudad que hoy honra su nombre en una de sus calles. Más de cien años después, Rosa María Riofrío Peña sigue representando el valor de aquellas mujeres que, con preparación y vocación, ayudaron a salvar vidas y a transformar silenciosamente la historia de Loja.

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