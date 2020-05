Ante ese escenario, “¿habrá que esperar que el problema llegue o hay que planificar cómo reaccionar ante una posible situación de crisis? Lo que queda claro es que si el problema llega y no hay planificación u opciones de caminos a seguir, las medidas dejarán de ser consensuadas, pensadas, y habrá, posiblemente, más improvisación y reacción que acción. Quizás quienes terminen resolviendo la situación no conozcan esta actividad tan particular o tengan intereses que no le permitan visualizar el famoso interés común que siempre debe privar por sobre el particular”, analizó.