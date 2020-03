La disparidad de precios que se generó por la suba de los costos internos hace que la diferencia entre los destinos locales e internacionales no sea tan importante. “ Como acá los precios son altos la diferencia entre un viaje a Bariloche o uno a Cuba no es muy importante . Además, si se tiene en cuenta los valores de las excursiones locales, la entrada a las discos y la plata que hay que darle a los chicos versus los viajes a Brasil, Cuba o México, que son en lugares con todo incluido donde no tiene y no tiene mucho costo”, agregó Manzotti.