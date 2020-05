La primera dama, Fabiola Yáñez, en su cuenta de Instagram, realizó una publicación y compartió un texto con lo siguientes datos: “Según @Unicef 1 de cada 3 niños sufre acoso en el mundo. América Latina es la región con mayor cantidad de casos de víctimas. El ciberbullying crece día a día, y es importante que no digas en las redes sociales, donde se esconde valentía, aquello que no dirías en la cara. Tené presente que del otro lado de la pantalla hay un ser sensible como vos”.