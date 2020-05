Hay que tener en cuenta que las colaciones y que la comida en general no son para calmar la ansiedad. La ansiedad no se calma con comida. Es por eso que si uno está nervioso, aislado y estresado, esto hace que la hormona del cortisol, más conocida como la hormona del estrés, se segregue y afecte negativamente a nuestro organismo, al cerebro, al metabolismo y al sueño. Una de las formas de bajar el cortisol es con comida. Es por eso que cuando sucede esto no estamos buscando alimentos, estamos buscando sentirnos mejor.