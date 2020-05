¿Por dónde comenzar? “ Las familias tenemos el desafío en estos días de acompañar las tareas de los chicos en casa para garantizar la continuidad pedagógica y que puedan seguir con sus aprendizajes escolares y para eso tenemos algunas cosas muy importantes que hacer: la primera es ayudarlos a organizarse, con el tiempo, los espacios, con los que son más chicos estar disponible y cerca cuando están haciendo la tarea, idealmente con el celular apagado para ayudarlos si tienen dudas y obviamente no resolviendo la tarea por ellos pero sí dándoles pistas en algo que necesiten o ayudarlos a buscar alguna información de algo que no saben o incluso nosotros no sabemos”. Consultada por Infobae, la bióloga y máster y doctora en Educación Melina Furman señaló que “en el caso de los adolescentes también ayudarlos a que puedan organizarse, ver qué tareas son prioritarias, cuáles son obligatorias y cuáles no tanto. No replicando el horario de la escuela porque en estos días existe la chance de empezar un poco más tarde y sobre todo los adolescentes que son más noctámbulos y está demostrado que su reloj biológico los hace estar más atentos en horarios vespertinos y no tanto a la mañana puede aprovecharse eso a su favor ”.