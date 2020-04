- Siendo sincera, la idea surgió entre lágrimas cuando vimos entrar un cheque a nuestra cuenta y llevarse el poco dinero que teníamos que estaba destinado a sueldos. Ahí dijimos: “Si no salimos de ésta, no va a ser porque no lo intentamos, algo hay que hacer”. La fábrica estaba cerrada desde el 19 de marzo, el día del inicio de la cuarentena obligatoria, al igual que los locales (tienen cinco). No estábamos produciendo zapatillas, ni generando entrada de dinero al estar todos los locales cerrados. Las primeras semanas hicimos promos online pero con el correo cerrado, recién vamos a poder entregar los pedidos una vez que se normalice todo.