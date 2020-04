El hecho de que tengamos que quedarnos en casa no significa que no podamos animar los almuerzos y cenas con un toque especial. La clave de cualquier receta es abordarla con una mente abierta. En el gran esquema de las preparaciones, no importa si cambiamos los espaguetis por la pasta que tenemos disponible; al final del día, estamos acariciando el alma con un cálido plato de bondad.