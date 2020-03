Por lo general, si se hospeda en hoteles, los jabones o geles de ducha los proveen ellos. Es por ello que no es necesario ocupar espacio en las valijas llevando jabón. Solamente la excepción sería si se necesita para pieles especiales. Gurmandi agregó que el kit de shampoo y acondicionador es bueno llevarlo en botellitas y frasco pequeños que vienen especiales de kit de viajes así no se lleva de más y no pesan.