"Una cosa es que una mujer adulta o un hombre adulto se ponga de pie y – tienes que hacer lo que tienes que hacer, si tienes que ir al baño o algo así. Pero muchas veces, hasta dejan que su hijo de dos años o su hijo de cuatro años se paren y paseen por el avión con la señal encendida. Eso, para mí, no está bien. No solo no están escuchando, sino que "estás poniendo a tu hijo en riesgo".