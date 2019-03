A pesar de las buenas experiencias, Loukas aprendió a no tener muchas expectativas y de ese modo no desilusionarse previo a embarcar en un avión. "Aprendí a bajar mis expectativas, hay algunas veces que me sorprendo de manera positiva, otras estoy sorprendido con lo que ofrecen las aerolíneas. Sí me gusta investigar antes los comentarios en general de la aerolínea así sé qué esperar", enfatizó el viajero frecuente.