Pero complacer las demandas de un celoso es un error. Para evitar las demandas de un celoso, se termina cediendo un poco a estos intereses, pedidos y reclamos, pero no se le hace ningún favor. ¿Por qué? Porque al hacer algo ante diversos pedidos -como “no me gusta que te vistas de esta manera”; “te ves muy provocativa”; “no quiero que estudies”; “no quiero que vuelvas tarde”; “me molesta que salgas a bailar con tus amigos”- entonces nosotros vamos a complacerlos dejando de hacer cosas, creyendo que de esta manera lo ayudamos, que lo vamos a calmar. Pero créanme que no. Lo calmamos apenas por un instante. Porque el problema del celoso no es con el otro, es con él. Y estas cosas que nosotros hacemos, lejos de ayudarlo a superar aquello que sufre, le refuerza su seguridad.