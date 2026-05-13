Un hombre fue atacado por un jabalí, quedó malherido y un perro lo defendió: “Si no fuera por él, no estaría acá”

El cachorro de diez meses tuvo que ser intervenido por un veterinario producto de la herida que le dejó el jabalí

Un trabajador rural fue brutalmente atacado por un jabalí que pesaba 200 kilos mientras hacía sus tareas en un campo de la localidad de Lavalle, en la provincia de Mendoza. Sin embargo, cuando todo parecía que tenía un destino trágico, su perro de apenas diez meses se lanzó contra el otro animal para defenderlo, a pesar de las graves heridas que le dejó.

El hombre en cuestión fue identificado como Daniel Quiroga, un trabajador que realizaba tareas de riego en una finca de la zona rural de Jocolí el pasado 5 de mayo. Según relató, estaba acompañado por varios perros cuando comenzó a escuchar varios ladridos que apuntaban a un algarrobo: “Yo andaba regando en el fondo de la finca y sentía ladrar los perros entre los algarrobales. Me acerqué y me encontré con un chancho jabalí”.

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“Me chocó y me volteó. Me hirió con los colmillos”, añadió el hombre en diálogo con El Nuevo, un canal de televisión local. De acuerdo a lo que describió, la herida ocurrió en la zona de la ingle y lo dejó tirado en el piso.

Daniel Quiroga, el trabajador rural que sufrió diez puntos de sutura en su ingle

Fue en ese instante que uno de los perros que lo acompañaba, un cachorro de diez meses, se avalanzó contra el jabalí y le permitió a Quiroga escapar para poder ser atendido por los médicos. “En la segunda vez que me atacó, el perro se metió al medio y ahí fue cuando lo lastimó. Si no fuera por él, yo hoy no estaría acá”, enfatizó.

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Cabe remarcar que estos animales suelen sentirse en momentos de peligro. Sin embargo, un estudio realizado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos recolectó información de 29 países y contabilizó un total de 163 ataques mortales, con un saldo de 172 muertes humanas. Esto equivale a un promedio de ocho muertes al año en el mundo.

Quiroga logró caminar hasta un puesto cercano pese a la importante pérdida de sangre que sufrió producto de la brutal herida que sufrió en la zona de la ingle. “Fui hasta donde pude llegar por la sangre que estaba perdiendo”, relató el trabajador. Desde allí fue trasladado al Hospital Sícoli y posteriormente derivado al Hospital Central, donde los médicos debieron practicarle una cirugía y le colocaron diez puntos de sutura. Horas después recibió el alta médica.

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El cachorro, en tanto, no corrió la misma suerte. El jabalí le provocó una profunda lesión en el abdomen y debió recibir asistencia veterinaria de urgencia. Aunque los profesionales lograron realizar una primera sutura para estabilizarlo, el animal necesitaba una intervención de mayor complejidad para poder sobrevivir.

El perro pudo ser operado y recibió el alta

Ante esa situación, Quiroga inició una campaña de recaudación para afrontar los gastos veterinarios por sus redes sociales. Según explicó, los costos superaban ampliamente sus posibilidades económicas: “Me pedían $35.000 por la consulta y $190.000 por la operación”, señaló. La historia circuló por diferentes perfiles, como también medios locales, y generó una respuesta inmediata de vecinos y desconocidos que se sumaron a colaborar.

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Fue por esta ayuda que el cachorro pudo ser trasladado a una veterinaria y sometido a la cirugía que necesitaba. “Gracias a Dios mucha gente ayudó. Estoy muy agradecido porque gracias a eso lo pudieron intervenir”, expresó Quiroga. En las últimas horas trascendió que el animal recibió el alta, aunque su recuperación continuará bajo estrictos cuidados veterinarios.

Poco después del episodio, el jabalí fue encontrado en la misma zona de la finca y terminó siendo abatido. Según indicaron, el ejemplar pesaba alrededor de 200 kilos. Las autoridades sospechan que podría tratarse del mismo animal que tiempo atrás había matado a un caballo en ese sector rural de Lavalle.

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