Sociedad

Un hombre fue atacado por un jabalí, quedó malherido y un perro lo defendió: “Si no fuera por él, no estaría acá”

Daniel Quiroga trabajaba en un campo cuando lo sorprendió el animal de 200 kilos que lo lastimó con los colmillos en la ingle y debió ser operado. El perro de diez meses quedó en grave estado por las heridas que recibió y tuvo que ser intervenido

Guardar
Google icon
Jabalí Mendoza Perro
El cachorro de diez meses tuvo que ser intervenido por un veterinario producto de la herida que le dejó el jabalí

Un trabajador rural fue brutalmente atacado por un jabalí que pesaba 200 kilos mientras hacía sus tareas en un campo de la localidad de Lavalle, en la provincia de Mendoza. Sin embargo, cuando todo parecía que tenía un destino trágico, su perro de apenas diez meses se lanzó contra el otro animal para defenderlo, a pesar de las graves heridas que le dejó.

El hombre en cuestión fue identificado como Daniel Quiroga, un trabajador que realizaba tareas de riego en una finca de la zona rural de Jocolí el pasado 5 de mayo. Según relató, estaba acompañado por varios perros cuando comenzó a escuchar varios ladridos que apuntaban a un algarrobo: “Yo andaba regando en el fondo de la finca y sentía ladrar los perros entre los algarrobales. Me acerqué y me encontré con un chancho jabalí”.

PUBLICIDAD

“Me chocó y me volteó. Me hirió con los colmillos”, añadió el hombre en diálogo con El Nuevo, un canal de televisión local. De acuerdo a lo que describió, la herida ocurrió en la zona de la ingle y lo dejó tirado en el piso.

Jabalí Mendoza Perro
Daniel Quiroga, el trabajador rural que sufrió diez puntos de sutura en su ingle

Fue en ese instante que uno de los perros que lo acompañaba, un cachorro de diez meses, se avalanzó contra el jabalí y le permitió a Quiroga escapar para poder ser atendido por los médicos. “En la segunda vez que me atacó, el perro se metió al medio y ahí fue cuando lo lastimó. Si no fuera por él, yo hoy no estaría acá”, enfatizó.

PUBLICIDAD

Cabe remarcar que estos animales suelen sentirse en momentos de peligro. Sin embargo, un estudio realizado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos recolectó información de 29 países y contabilizó un total de 163 ataques mortales, con un saldo de 172 muertes humanas. Esto equivale a un promedio de ocho muertes al año en el mundo.

Quiroga logró caminar hasta un puesto cercano pese a la importante pérdida de sangre que sufrió producto de la brutal herida que sufrió en la zona de la ingle. “Fui hasta donde pude llegar por la sangre que estaba perdiendo”, relató el trabajador. Desde allí fue trasladado al Hospital Sícoli y posteriormente derivado al Hospital Central, donde los médicos debieron practicarle una cirugía y le colocaron diez puntos de sutura. Horas después recibió el alta médica.

El cachorro, en tanto, no corrió la misma suerte. El jabalí le provocó una profunda lesión en el abdomen y debió recibir asistencia veterinaria de urgencia. Aunque los profesionales lograron realizar una primera sutura para estabilizarlo, el animal necesitaba una intervención de mayor complejidad para poder sobrevivir.

Jabalí Mendoza Perro
El perro pudo ser operado y recibió el alta

Ante esa situación, Quiroga inició una campaña de recaudación para afrontar los gastos veterinarios por sus redes sociales. Según explicó, los costos superaban ampliamente sus posibilidades económicas: “Me pedían $35.000 por la consulta y $190.000 por la operación”, señaló. La historia circuló por diferentes perfiles, como también medios locales, y generó una respuesta inmediata de vecinos y desconocidos que se sumaron a colaborar.

Fue por esta ayuda que el cachorro pudo ser trasladado a una veterinaria y sometido a la cirugía que necesitaba. “Gracias a Dios mucha gente ayudó. Estoy muy agradecido porque gracias a eso lo pudieron intervenir”, expresó Quiroga. En las últimas horas trascendió que el animal recibió el alta, aunque su recuperación continuará bajo estrictos cuidados veterinarios.

Poco después del episodio, el jabalí fue encontrado en la misma zona de la finca y terminó siendo abatido. Según indicaron, el ejemplar pesaba alrededor de 200 kilos. Las autoridades sospechan que podría tratarse del mismo animal que tiempo atrás había matado a un caballo en ese sector rural de Lavalle.

Temas Relacionados

MendozaAtaqueJabalíperroúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Taller clandestino de Monte Castro: detuvieron a dos ciudadanos de nacionalidad boliviana y liberaron a 20 personas

Entre las víctimas había siete menores de edad. Según la investigación, vivían encerradas en la vivienda donde funcionaba el taller y eran sometidas a explotación laboral bajo la modalidad “cama caliente”

Taller clandestino de Monte Castro: detuvieron a dos ciudadanos de nacionalidad boliviana y liberaron a 20 personas

El dolor de la familia de la menor que fue amputada tras un choque en Entre Ríos: “Hoy deberías estar celebrando tus 15 años”

La adolescente terminó gravemente herida y se encuentra internada después de ser embestida el lunes por la noche en la banquina de la Ruta 44 por un auto. Los mensajes de la familia

El dolor de la familia de la menor que fue amputada tras un choque en Entre Ríos: “Hoy deberías estar celebrando tus 15 años”

El particular motivo que provocó varias horas de demoras y caos en el tren Sarmiento

Una falla menor en una de las puertas de una unidad obligó a detener el servicio en Ciudadela, esto obligó a que los pasajeros tengan que dejar la formación. Sin embargo, algunos evacuaron, pero otros no

El particular motivo que provocó varias horas de demoras y caos en el tren Sarmiento

Un conductor perdió el control de su auto, chocó contra dos casas y murió: dejó a cuatro familias sin gas ni luz

La víctima fue un hombre de 36 años que fue trasladado tras el impacto y finalmente murió horas después en el HECA de Rosario por politraumatismos graves

Un conductor perdió el control de su auto, chocó contra dos casas y murió: dejó a cuatro familias sin gas ni luz

Detuvieron a un pasajero en Tucumán que intentó abordar un vuelo a Buenos Aires con un arma cargada

Un control de rutina en el aeropuerto Benjamín Matienzo permitió detectar una pistola lista para disparar en el equipaje de mano de un hombre tucumano que ahora permanece incomunicado y a disposición de la Justicia

Detuvieron a un pasajero en Tucumán que intentó abordar un vuelo a Buenos Aires con un arma cargada

DEPORTES

Román Burruchaga y Juan Manuel Cerúndolo avanzaron en Bordeaux y habrá duelo argentino por un lugar en cuartos de final

Román Burruchaga y Juan Manuel Cerúndolo avanzaron en Bordeaux y habrá duelo argentino por un lugar en cuartos de final

Fallo inédito: el motivo por el que Corinthians deberá pagarle a un jugador hasta que cumpla 75 años

El Inter venció 2-0 a Lazio y se consagró campeón de la Copa Italia: el gol clave de Lautaro Martínez

River Plate buscará el pase a las semifinales del Torneo Apertura frente a Gimnasia: hora, TV y formaciones

Las duras críticas de Abreu a Bielsa: por qué no le gusta su gestión en Uruguay y los roces con Luis Suárez

TELESHOW

La reacción de Evangelina Anderson cuando le contaron que Ian Lucas no quiere sentarse a su lado en los Martín Fierro

La reacción de Evangelina Anderson cuando le contaron que Ian Lucas no quiere sentarse a su lado en los Martín Fierro

Inés Estévez reveló la experiencia mística que vivió y el mensaje que la ayudó a cambiar de rumbo

El escandaloso cruce entre Furia Scaglione y Catalina Gorostidi en las redes: de “me dejaron sin comer con leucemia” a “resentida de la vida”

El triste posteo de Connie Ballarini a un año de la muerte de su perro: “El dolor es proporcional al amor”

Diversión, juegos y burbujas: el viaje de Nicole Neumann con sus hijos y Manu Urcera a los parques de Disney

INFOBAE AMÉRICA

Defensa del contralor niega “irrupción” en fiscalía panameña

Defensa del contralor niega “irrupción” en fiscalía panameña

Julio será crítico en Costa Rica por El Niño: calor extremo y sequía prolongada afectarán al país y Centroamérica

La Corte Constitucional de Ecuador resolvió que un solo acto grave puede configurar acoso laboral

Guillermo del Toro celebra los 20 años de ‘El laberinto del fauno’, la película que asustó al mismísimo Stephen King

Detectan un virus en aguas residuales que afecta a niños y embarazadas en varias ciudades de EEUU