Política

Tras la masiva marcha en reclamo de fondos, el Gobierno prepara una convocatoria para las universidades

En Casa Rosada esperan acercar posturas la semana próxima. El rol del Ministerio de Economía y las negociaciones en curso. La resistencia de los rectores, quienes aseguran que aún no hubo un llamado formal

Guardar
Google icon
Marcha Federal Universitaria - Plaza de mayo - 12 de mayo- Drone
Fotografía aerea de la marcha universtiaria (EFE/ Adan González)

El día después de la masiva protesta universitaria, el Gobierno prepara una nueva convocatoria para la semana próxima con autoridades universitarias y se muestra abierto a discutir la propuesta base que ofrecerá. Sin embargo, los rectores sostienen que aún no hubo un llamado formal, pero rechazan las condiciones y reafirman la necesidad de recuperar los puntos salariales perdidos.

Según supo Infobae de fuentes oficiales, el planteo que elevará el Poder Ejecutivo partirá de lo contemplado por la adaptación de la Ley de Financiamiento Universitario, que descansa en la Cámara de Diputados. “La idea es partir de la base del proyecto que establece un aumento del 12% y actualiza los gastos de funcionamiento. Es lo autorizado por Toto (Caputo)”, confesó un funcionario a este medio.

PUBLICIDAD

Los nuevos intentos por destrabar el conflicto, que derivó en una masiva convocatoria el pasado miércoles, surgen del desacato de la administración libertaria a los fallos judiciales que ordenaron en dos instancias el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6 de la Ley de Finanaciamiento Universitario, a los que se suma además una reducción de $78.768 millones del presupuesto y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios.

Luego de la ratificación de la norma sancionada y posteriormente vetada, y tras la cautelar presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Poder Ejecutivo readaptó el proyecto que propone una actualización salarial para el personal docente y no docente a percibirse de forma escalonada: se registrará un incremento del 4,1% trimestral del sueldo de diciembre de 2025 durante los meses de marzo, julio y septiembre.

PUBLICIDAD

El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.
El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.

Asimismo, establece una actualización automática del presupuesto destinado a gastos de funcionamiento si la inflación supera el 14,3% anual proyectado; y un incremento del $80.072.460.000 del crédito presupuestario destinado a la asistencia financiera de hospitales universitarios. En caso de que los desembolsos excedan las partidas fijadas, el exceso será cubierto a través de refuerzos provenientes de otras jurisdicciones presupuestarias.

Sin fecha para tratarlo, y a sabiendas de que no cuentan con las voluntades legislativas necesarias para su sanción, en la administración libertaria aspiran a concretar un acuerdo para evitar además que la Corte Suprema se expida sobre el tema. Lo instrumentarían a través del Ministerio de Capital Humano, específicamente bajo la subsecretaría de Políticas Universitarias que comanda Alejandro Álvarez.

“Mejor un mal acuerdo que un buen juicio. Se puede acordar y homologar en el juzgado. El Gobierno cumpliría, pero el CIN debería desistir de la acción judicial”, planteó una voz del oficialismo.

Si bien en Balcarce 50 minimizaron el impacto de la movilización que concentró más de 140 mil personas en Plaza de Mayo, ven con preocupación la escalada del tema por lo que trabajan para intentar encontrar una diagonal que les permita contener al sector. Todavía no hay día designado, pero garantizan que no pasará de la semana próxima.

Por lo bajo, varios interlocutores violetas apuntan contra el Ministerio de Economía por el blindaje de los fondos para cubrir las demandas. “Nos estamos comiendo estas piñas por Hacienda que no aceptó los números iniciales”, admitió un funcionario a este medio.

Marcha Federal Universitaria - Plaza de mayo - 12 de mayo
Retrato de la marcha universitaria del pasado martes (Jaime Olivos)

Por su parte, un importante referente del ámbito universitario negó haber recibido un llamado formal de parte del Gobierno, sostuvo que deberían activarse a la par negociaciones paritarias, y anticipó que rechazará la propuesta que considera insuficiente. “Nosotros queremos que se cumpla la ley original. Así sea en cuotas. De los 50 puntos iniciales, que ofrezcan 12 nos parece una verguenza. Además, solo agreden y rompen toda instancia de diálogo”, se expidió un interlocutor.

Autoridades del CIN plantearon a este medio que están dispuestos a alcanzar en un acuerdo que contemple una compensación salarial, pero calculada desde el inicio de la gestión a la fecha, y aunque sostienen que Álvarez cursó llamados informales, demandan una convocatoria formal. “En términos operativos, si quieren tener el acuerdo conversado en enero es tarde. Hoy esos números no son base de discusión”, planteó un rector.

En coincidencia, desde la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), precisaron que el oficialismo intenta aislar a la alta casa de estudio y reafirmaron que el Ejecutivo “no tiene intenciones de resolver el conflicto”.

Además, plantaron que el reclamo escaló producto de la interna que atraviesa a las filas libertarias dado que garantizan que, en febrero, el asesor presidencial, Santiago Caputo, había alcanzado un acuerdo con el sector antes del inicio de las clases. En ese escenario, le atribuyen a los primos Menem, en particular a Martín, el titular de la Cámara de Diputados, el congelamiento del mismo para evitar que el consultor “saliera fortalecido”. Incluso, hay quienes aseguran que “El Profe” Álvarez, referenciado con Las Fuerzas del Cielo, tiene intenciones de pasarse a las filas del karinismo.

Desde la Cámara de Diputados aseguran que el oficialismo no contaba con los votos para impulsar con éxito la medida y anticiparon que estudian motorizarla en los próximos meses, aunque no hay precisión de fechas.

Temas Relacionados

GobiernoJavier MileiSandra PettovelloCapital HumanoUniversidadesÚltimas Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Gobierno avanza en Diputados con la reducción de subsidios al gas por Zonas Frías

Los beneficios tarifarios se mantendrán únicamente para la Patagonia, Malargüe y la Puna. El oficialismo incluiría el tema en la sesión del miércoles 20 de mayo, junto con el proyecto de Ley Hojarasca

El Gobierno avanza en Diputados con la reducción de subsidios al gas por Zonas Frías

Reforma política: a diferencia de la Casa Rosada, un senador oficialista dijo que “no hay ninguna intención de tratar todo junto”

Lo blanqueó el titular de la comisión de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto, en medio del inicio del tratamiento del proyecto del Ejecutivo. Una de las finalidades del Gobierno es dinamitar las PASO. Dialoguistas quieren tratar por separado Ficha Limpia

Reforma política: a diferencia de la Casa Rosada, un senador oficialista dijo que “no hay ninguna intención de tratar todo junto”

Estados Unidos alerta sobre posibles actividades de espionaje chino cerca de la costa argentina

A la preocupación por la sobrepesca generada por los cientos de buques del gigante asiático frente a la zona económica exclusiva de nuestro país, se suma la de un probable trabajo de vigilancia

Estados Unidos alerta sobre posibles actividades de espionaje chino cerca de la costa argentina

La Libertad Avanza presiona a Kicillof con un proyecto para eliminar el Impuesto de Sellos en inmuebles y autos en PBA

El bloque libertario en la Legislatura bonaerense presentará una iniciativa para suprimir un tributo que en 2025 aportó $1,28 billones a las arcas provinciales, con alícuotas del 2% para propiedades y del 1,2% para vehículos

La Libertad Avanza presiona a Kicillof con un proyecto para eliminar el Impuesto de Sellos en inmuebles y autos en PBA

Pablo Quirno en CICyP: “Dejamos de discutir cómo sobrevivir y volvimos a pensar cómo crecer”

El canciller argentino expuso ante los principales empresarios del país. Ratificó la relación estratégica de la Argentina con Estados Unidos e Israel y adelantó convenios con Alemania, Italia y Emiratos Árabes Unidos en materia energética

Pablo Quirno en CICyP: “Dejamos de discutir cómo sobrevivir y volvimos a pensar cómo crecer”

DEPORTES

Fallo inédito: el motivo por el que Corinthians deberá pagarle a un jugador hasta que cumpla 75 años

Fallo inédito: el motivo por el que Corinthians deberá pagarle a un jugador hasta que cumpla 75 años

El Inter venció 2-0 a Lazio y se consagró campeón de la Copa Italia: el gol clave de Lautaro Martínez

River Plate buscará el pase a las semifinales del Torneo Apertura frente a Gimnasia: hora, TV y formaciones

Las duras críticas de Abreu a Bielsa: por qué no le gusta su gestión en Uruguay y los roces con Luis Suárez

Solana Sierra sigue adelante en Parma: remontó un partido adverso y se clasificó a cuartos de final

TELESHOW

Inés Estévez reveló la experiencia mística que vivió y el mensaje que la ayudó a cambiar de rumbo

Inés Estévez reveló la experiencia mística que vivió y el mensaje que la ayudó a cambiar de rumbo

El escandaloso cruce entre Furia Scaglione y Catalina Gorostidi en las redes: de “me dejaron sin comer con leucemia” a “resentida de la vida”

El triste posteo de Connie Ballarini a un año de la muerte de su perro: “El dolor es proporcional al amor”

Diversión, juegos y burbujas: el viaje de Nicole Neumann con sus hijos y Manu Urcera a los parques de Disney

Maximiliano Vernazza, el fotógrafo de los famosos: “La intimidad de los ídolos no se ve más, cambió todo”

INFOBAE AMÉRICA

Defensa del contralor niega “irrupción” en fiscalía panameña

Defensa del contralor niega “irrupción” en fiscalía panameña

Julio será crítico en Costa Rica por El Niño: calor extremo y sequía prolongada afectarán al país y Centroamérica

La Corte Constitucional de Ecuador resolvió que un solo acto grave puede configurar acoso laboral

Guillermo del Toro celebra los 20 años de ‘El laberinto del fauno’, la película que asustó al mismísimo Stephen King

Detectan un virus en aguas residuales que afecta a niños y embarazadas en varias ciudades de EEUU