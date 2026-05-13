Reforma política: a diferencia de la Casa Rosada, un senador oficialista dijo que “no hay ninguna intención de tratar todo junto”

El legislador libertario y titular de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta, Agustín Coto (Prensa Senado)

En un intento de calmar las aguas con sectores dialoguistas, el senador oficialista y titular de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta, Agustín Coto (Tierra del Fuego), blanqueó que “no hay ninguna intención de tratar todo junto” el proyecto y se diferenció de la postura de la Casa Rosada, que ordenó no habilitar el tratamiento por separado de Ficha Limpia, algo que piden aliados.

La iniciativa en cuestión tiene, como uno de los objetivos principales, dinamitar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). También activa cambios profundos sobre el financiamiento, modificaciones extra en la Boleta Única de Papel (BUP) y suba de umbrales en afiliados y votos para la supervivencia de partidos políticos.

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Tras la exposición de la asesora del Ministerio del Interior Luz Landívar, el radical Flavio Fama (Catamarca) consultó sobre la “vocación” real de La Libertad Avanza (LLA) para analizar el texto “unificado”, o la posibilidad de debatir varios en simultáneo. Es decir, abrir el juego. “Quizá sea conveniente no tener todos los compartimientos en una misma habitación”, planteó el legislador.

Coto manifestó que “sin duda alguna, en próximas reuniones” se podrá “trabajar en diferentes proyectos”, y que “no hay ninguna intención de tratar todo junto y bloquear algún tipo de discusión”. “Hoy íbamos a dar esa información”, agregó.

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De esta manera, confirma lo que días atrás deslizó a un medio nacional la jefa libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich, y que no responde a los deseos de Balcarce 50. A pesar de todo esto, en los sectores aliados desconfían de las volteretas libertarias y aguardarán a los próximos encuentros para saber, de forma fehaciente, hasta dónde está dispuesto a negociar el mileísmo.

La jefa libertaria en el Senado, Patricia Bullrich (RS Fotos)

Al momento de hacer uso de la palabra, Bullrich fue por una especie de avenida del medio y, para no confrontar con los deseos del Ejecutivo, y sugirió contemplar “en una reunión un par de capítulos, para profundizarlos y poder avanzar”, y “luego otros, ya que son seis”. Entiéndase por esto: ni una cosa, ni la otra. Por ende, alejada ahora de Coto, que quedó solo.

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Este tipo de situaciones son normales en algunas narrativas de La Libertad Avanza: confundir con un mix de declaraciones y aprovechar pequeñas hendijas para lograr la meta. La percepción de senadores experimentados es que toda esta puja seguirá por un buen tiempo.

Detalles de la ley

En el articulado libertario vuelve a aparecer un casillero para escribir una cruz en “lista completa”, algo que se quitó cuando se aprobó la Boleta Única de Papel (BUP).

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Otros ítems que generan irascibilidad: la reducción del financiamiento público de las campañas, la eliminación de los espacios gratuitos de publicidad y la ampliación de los aportes privados, las cuales tendrán varias consecuencias inmediatas.

Algunas fuerzas interpretan que la decisión de aumentar los avales y hacer más estrictos los requisitos para mantener la personería jurídica de los partidos -por ejemplo, caducarán los sellos que no se presenten en dos elecciones consecutivas o que saquen menos del 3% en dos elecciones seguidas perjudicaría a escuadras minoritarias. Del otro lado, lo que se busca es reventar sellos de goma que aparecen para cada riña electoral y fondos estatales por doquier.

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La asesora electoral del Ministerio del Interior Luz Landívar

El proyecto oficialista habilita que se incorporen los cargos locales, como legisladores o concejales, en caso de simultaneidad con comicios provinciales. Así permitiría que los gobernadores que vayan en alianza con La Libertad Avanza se beneficien de un posible efecto arrastre de la categoría principal en una elección local concurrente con la nacional.

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