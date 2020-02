Cuando una pareja empieza a relacionarse, establece unas reglas con las que quiere vivir. Es decir, si una pareja hubiera pactado que no tiene problemas con que cada uno viva una sexualidad aparte, en el caso de que alguno de ellos lo hiciera no estaría siendo infiel porque es parte del acuerdo. La fidelidad es un compromiso, no solo con otro, sino con uno mismo. Para eso hay que admitir la potencia del deseo. “¿Porque estoy con vos no voy a desear a nadie más?”. Estamos condenados al fracaso porque siempre va a aparecer alguien que pueda perturbarnos.