Si nos tratan de demostrar que estamos equivocados, no solo no vamos a cambiar de opinión, sino que buscaremos las justificaciones y los argumentos necesarios para defender lo que pensamos y de esa manera, fortaleceremos aún más la creencia que tenemos. Eso explica porque, en la mayoría de los casos, una discusión sobre cuál es el mejor equipo de fútbol o cuadro político no llega a ninguna parte. Cuando se trata de creencias, nadie convence a nadie.