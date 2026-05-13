República Dominicana busca atraer inversiones en el Congreso Mundial de Zonas Francas

La delegación dominicana participará en las sesiones plenarias del Congreso Mundial de Zonas Francas, donde se presentan oportunidades de inversión. /(REUTERS/Mayela Lopez)

El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, realizará esta semana una visita oficial a Panamá para participar en el Congreso Mundial de Zonas Francas, donde se espera que pronuncie el discurso central del evento y mantenga un encuentro bilateral con su homólogo panameño, José Raúl Mulino. Según informó la agencia EFE, la agenda presidencial incluye reuniones con empresarios del sector logístico y manufacturero, así como con representantes de la cúpula empresarial panameña, con el objetivo de atraer inversiones hacia el territorio dominicano.

De acuerdo con lo comunicado por la Presidencia dominicana, la delegación que acompaña a Abinader está integrada por el ministro de Industria y Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón; la directora ejecutiva de ProDominicana, Biviana Riveiro; y el embajador dominicano en Panamá, Roberto Salcedo. El mandatario aprovechará este espacio para destacar el impacto de las zonas francas en su país, que actualmente generan más de 200,000 empleos directos distribuidos en 97 parques industriales y donde operan 861 empresas, según cifras oficiales recogidas por EFE.

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Estos centros de producción, indica el Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación, permiten que compañías extranjeras y nacionales establezcan sus operaciones bajo un régimen especial de incentivos fiscales y facilidades de importación, lo que ha contribuido a convertir a la República Dominicana en un referente regional en materia de comercio exterior.

Empresarios y autoridades de más de cuarenta países conversarán en Panamá sobre innovación, sostenibilidad y desarrollo en las zonas francas.

El Congreso Mundial de Zonas Francas inicia hoy y finaliza el 14 de mayo en la ciudad de Panamá, bajo la organización de la World Free Zones Organization (World FZO), con sede en Dubái. Según la información difundida por la organización y medios internacionales, el evento congregará a más de 1,500 líderes globales, entre ellos políticos, empresarios y directivos de zonas francas provenientes de todos los continentes. La inauguración contará con la presencia de los presidentes de Panamá, Guatemala y República Dominicana, así como con más de 20 ministros, altos funcionarios y representantes de organismos multilaterales.

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La agenda del congreso, de acuerdo con el sitio oficial de la World FZO, contempla mesas redondas ministeriales, sesiones plenarias y diálogos de liderazgo enfocados en la transformación digital, la sostenibilidad y las cadenas regionales de valor. Entre los temas destacados figuran la integración industrial, la cooperación público-privada y las estrategias para promover la innovación en las zonas francas.

Entre los países convocados e invitados figuran naciones de América Latina, Caribe, Mercosur, BRICS+ y delegaciones de África, Asia, Europa y Medio Oriente. De acuerdo con la programación publicada en línea, se prevé la participación de figuras como Gerd Müller, director general de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI); Wamkele Mene, secretario general de la Secretaría del Área de Libre Comercio Continental Africana (AFCFTA); Pedro Manuel Moreno, vicesecretario general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD); y Gilbert F. Houngbo, director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

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El impacto de los parques industriales y la generación de empleo ante la comunidad internacional es uno de los temas a tratar por las autoridades dominicanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El lema de esta edición será “Zonas francas en el nuevo modelo global operativo: desafíos y oportunidades”, y el programa incluye paneles sobre tecnologías emergentes, sostenibilidad como ventaja competitiva y nuevas rutas logísticas. Según reportes internacionales, el congreso también servirá para lanzar iniciativas de liderazgo ejecutivo, matchmaking para inversionistas y conferencias ministeriales para alinear políticas en materia de comercio e inversión.

El evento destaca a Panamá como puerta de entrada a las Américas y centro estratégico para la logística internacional, en línea con los objetivos de la World FZO de fortalecer la resiliencia, la innovación y el crecimiento sostenible en las zonas francas del mundo. La participación de la delegación dominicana busca afianzar la imagen del país como destino atractivo para la inversión productiva y consolidar alianzas con actores clave del comercio global.

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