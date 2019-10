La premiación del influyente ranking The World’s 50 Best Bars, que se hizo en la templada noche londinense del jueves 3 de octubre colocó al Presidente Bar en el puesto 33, y no hizo otra cosa que ratificar las razones de por qué es uno de los grandes bares de la Argentina y el mundo. Y fue una de las novedades de la noche, ya que Presidente ascendió del puesto 53 en 2018 al 33 este año. El puesto número 3 fue para Florería Atlántico, del bartender Renato “Tato” Giovannoni.