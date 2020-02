“Mientras en tu casa seas impecable -sostiene-, no importa si vas a un evento social y comés algo no tan saludable. El cuerpo está capacitado para descartar y procesar esos alimentos. Si consumís productos chatarra todo el tiempo no te sorprendas si el día de mañana tenés una hipertensión, diabetes, o algunos kilos de más. Justamente porque estás consumiendo alimentos no fisiológicos no saludables”.