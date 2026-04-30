Donald Trump le pidió al canciller alemán que se ocupe de su país y no interfiera en la guerra en Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. REUTERS/Evelyn Hockstein

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este jueves al canciller alemán, Friedrich Merz, que debería ocuparse más en “arreglar” su país “roto” y poner fin a la guerra en Ucrania, que en “interferir” en el conflicto con Irán, en una nueva andanada en el cruce de críticas entre ambos líderes.

“El canciller de Alemania debería dedicar más tiempo a poner fin a la guerra con Rusia/Ucrania (¡donde ha sido totalmente ineficaz!) y a arreglar su país, que está roto, especialmente en materia de inmigración y energía; y menos tiempo a interferir con aquellos que están eliminando la amenaza nuclear iraní”, escribió en Truth Social.

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Según el mandatario, los esfuerzos de EE.UU. por acabar con el programa nuclear de Irán harán “del mundo, incluida Alemania, un lugar más seguro”.

La víspera, el estadounidense anunció en Truth Social que su Gobierno “está estudiando y analizando la posible reducción de tropas en Alemania” y agregó que la decisión podría ser anunciada en los próximos días.

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Un día antes, Trump ya había respondido a las afirmaciones del canciller alemán de que la Administración estadounidense no tiene una estrategia de salida coherente del conflicto y que Teherán está “humillando” a Washington en las negociaciones de paz.

El republicano acusó al líder europeo de no apoyar a EE.UU. en la guerra contra Irán y de creer “que está bien que Irán tenga un arma nuclear”, además de recalcar que “¡con razón a Alemania le va tan mal, tanto en lo económico como en otros aspectos!”.

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Merz apoyó en un comienzo los ataques estadounidenses e israelíes a Irán. Sin embargo, con el paso del tiempo ha asumido una postura cada vez más crítica, lo que le ha valido los reproches del republicano.

Merz destaca la aportación "indispensable" del Ejército de Alemania a la OTAN tras las críticas de Trump

Trump ha criticado repetidamente a sus aliados europeos por no acudir al llamado de Washington, que junto a Israel inició la guerra contra Irán el 28 de febrero, sin consultar o comunicar previamente a sus socios de la OTAN.

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Este mismo jueves y después de las amenazas del estadounidense de reducir su presencia en Alemania, Merz se mostró confiado en la fiabilidad de la OTAN y resaltó la necesidad de “una asociación transatlántica fiable”.

El canciller alemán ha afirmado también que, en su opinión, su relación con Trump sigue siendo buena a pesar del cruce de críticas.

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Merz aseguró este jueves que Alemania aún cuenta con suficiente suministro de petróleo y gas, pero admitió que el bloqueo del estrecho de Ormuz tiene un impacto en los precios, por lo que debe reabrirse cuanto antes, dada su importancia estratégica.

“Todavía contamos con suficientes materias primas, suficiente suministro de petróleo y gas”, señaló Merz en un acto público en Salzwedel, en el estado federado oriental de Sajonia-Anhalt, en el que respondió a preguntas de lectores de periódicos locales.

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Indicó que a través del estrecho de Ormuz “pasa una cantidad relativamente pequeña del suministro destinado a Europa”, de manera que “la mayor parte proviene de otras fuentes”.

Pero añadió que “la escasez en los mercados globales es, por supuesto, una señal importante para la evolución de los precios” también en Alemania.

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Dijo que por ello está haciendo todo lo posible para reabrir el estrecho de Ormuz.

“Estamos trabajando intensamente en el ámbito diplomático para lograrlo”, subrayó el canciller alemán, quien reiteró que su país está dispuesto a garantizar militarmente la seguridad de un estrecho de Ormuz reabierto una vez haya un alto el fuego sostenido.

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Merz defendió además las medidas que ha tomado su gobierno para paliar el impacto del aumento de los precios de los combustibles en los consumidores, al afirmar que, aunque no compensan los incrementos, el Ejecutivo ha hecho “todo lo que está en su mano”.

El canciller alemán recordó que este viernes entra en vigor una reducción limitada a dos meses del impuesto sobre hidrocarburos de unos 17 céntimos brutos por litro de diésel y gasolina.

(Con información de EFE)