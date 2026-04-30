Receta de trufas de banana y avena, rápida y fácil

La receta de trufas de banana y avena es una opción saludable y rápida para preparar un postre sin horno en solo 20 minutos

El sabor de una infancia argentina: abrir la heladera y encontrar esas bolitas dulces que mezclan lo casero con lo saludable. Las trufas de banana y avena evocan meriendas después de la escuela, tardes de mate o el pequeño lujo de un postre sin culpa, rápido y fácil.

Este bocado se hizo popular en los últimos años, sobre todo como opción express para chicos y grandes. En Argentina, suele prepararse como colación energética, para llevar al club o compartir en reuniones familiares. Lo mejor: no requiere horno ni técnicas complejas, y siempre admite un toque personal.

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Receta de trufas de banana y avena

Esta receta simple combina bananas maduras, avena arrollada, dulce de leche y cacao amargo, creando bolitas dulces sin cocción

Se trata de pequeñas bolitas dulces, sin cocción, hechas a base de banana pisada, avena arrollada y, según el gusto, cacao, dulce de leche o coco rallado. Se mezclan todos los ingredientes y se arman bolitas que se enfrían en la heladera antes de servir. Pueden rebozarse en coco, cacao o avena extra.

Tiempo de preparación

Total: 20 minutos

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Preparación: 15 minutos

Enfriado: 5 minutos mínimo en heladera

Ingredientes

2 bananas maduras

2 tazas de avena arrollada (instantánea o tradicional)

4 cucharadas de dulce de leche

2 cucharadas de cacao amargo en polvo

2 cucharadas de leche (opcional, solo si la mezcla queda muy seca)

Coco rallado o avena extra para rebozar

Cómo hacer trufas de banana y avena, paso a paso

El paso a paso de la preparación incluye pisar las bananas, mezclar con los ingredientes y formar bolitas que se enfrían en la heladera (Crédito: Freepik)

Pisar muy bien las bananas en un bol hasta formar un puré. Agregar la avena, el dulce de leche y el cacao en polvo. Mezclar hasta obtener una pasta homogénea. Si la masa está muy seca, añadir 1 o 2 cucharadas de leche para dar mejor textura. Tomar pequeñas porciones con la mano y formar bolitas del tamaño de una nuez. Pasar cada bolita por coco rallado o avena para cubrir toda la superficie. Colocar las trufas en un plato y llevar a la heladera por al menos 5 minutos antes de servir. Consejos técnicos: Usar bananas bien maduras para un dulzor natural. Si la pasta está demasiado blanda, sumar más avena.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 18 a 22 trufas (6 a 8 porciones).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 110

Grasas: 2 gr

Carbohidratos: 20 gr

Proteínas: 2 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La receta rinde entre 18 y 22 trufas, suficientes para entre 6 y 8 porciones, ideal para compartir en reuniones familiares

En heladera, dentro de un recipiente hermético: hasta 3 días. En freezer: hasta 1 mes. Se recomienda consumir frías para mantener la textura.