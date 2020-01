“Este modelo de alimentación se opone a las dietas restrictivas, en las cuales hay alimentos permitidos y alimentos prohibidos. Debido a que para la mayor parte de la gente resultan insostenibles a largo plazo, mucha no llega a terminarlas y en el caso de que lo hagan es muy probable que recuperen todo el peso que perdieron o incluso lo superen. Con las dietas; además de que la composición corporal empeora y el metabolismo se vuelve, se produce una desestabilización emocional. Como resultado, cuando uno la deja de lado y retoma sus hábitos previos, vuelve al punto de partida. Es decir que no funcionan porque; no nos ayudan a mejorar física ni psíquicamente, no son sostenibles y no promueven el cambio de hábitos”, concluyó Beltrami.