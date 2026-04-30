Una olla de polenta con tuco es sinónimo de abrigo en la mesa familiar argentina. El aroma del tuco casero, la textura cremosa y el toque de queso gratinado evocan tardes frescas, reuniones espontáneas y ese instante en que la cuchara se hunde en un plato humeante, capaz de alimentar cuerpo y alma.
Este plato, tan presente en la historia cotidiana, suele aparecer cuando el invierno aprieta o cuando hay que rendir la comida para muchos. Surgió en las casas de inmigrantes italianos y se transformó en una de las recetas más queridas del país. Hoy, la polenta con tuco es un clásico de los días lluviosos, las mesas largas y las ganas de compartir algo fácil, económico y lleno de sabor.
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Receta de polenta con tuco rápida y fácil
La polenta con tuco se compone de una base de harina de maíz cocida en agua y caldo, servida bien caliente y cubierta con una salsa roja espesa de carne picada, tomate y verduras. Se termina con queso rallado, que se funde con el calor.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 35 minutos.
- Desglose: 10 minutos de preparación, 25 minutos de cocción.
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Ingredientes
- 1 taza de polenta instantánea
- 2 tazas de agua caliente
- 1 taza de caldo de verdura casero
- 1 cucharada de manteca o aceite
- 1 cucharada de queso rallado
- Sal a gusto
- 1 cebolla
- 2 tomates (pueden ser al natural o en lata)
- 250 gr de carne picada
- 1 morrón (opcional)
- 1 zanahoria chica (opcional)
- 1 ramita de perejil o cebollita de verdeo (opcional)
- Sal y especias a gusto (pimienta, orégano)
Cómo hacer polenta con tuco, paso a paso
- Preparar la salsa: Picar la cebolla y, si usás, el morrón y la zanahoria.
- Rehogar todo en una sartén con aceite por 5 minutos, hasta que esté blando.
- Agregar la carne picada y cocinar, rompiendo los grumos con cuchara de madera. Cocinar 8-10 minutos, hasta que cambie de color.
- Sumar los tomates en cubos y el perejil picado. Condimentar con sal, pimienta y orégano. Cocinar a fuego bajo 10-15 minutos hasta que la salsa espese.
- Para la polenta: En una olla, hervir las 2 tazas de agua y el caldo. Sumar la polenta en forma de lluvia, revolviendo siempre para evitar grumos.
- Cocinar 1 minuto a fuego medio, hasta que espese y se despegue de la olla.
- Apagar el fuego, agregar la manteca y el queso rallado. Mezclar bien.
- Servir la polenta caliente en platos, cubrir con el tuco y espolvorear más queso si querés.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 4 porciones abundantes.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 350 kcal
- Grasas: 13 g
- Carbohidratos: 37 g
- Proteínas: 18 g
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Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, la polenta y el tuco pueden conservarse juntos o por separado hasta 3 días en recipiente hermético. También se pueden freezar por hasta 2 meses, preferentemente por separado.
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