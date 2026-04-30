La polenta con tuco aparece siempre que hace falta calor, charla y pan para mojar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una olla de polenta con tuco es sinónimo de abrigo en la mesa familiar argentina. El aroma del tuco casero, la textura cremosa y el toque de queso gratinado evocan tardes frescas, reuniones espontáneas y ese instante en que la cuchara se hunde en un plato humeante, capaz de alimentar cuerpo y alma.

Este plato, tan presente en la historia cotidiana, suele aparecer cuando el invierno aprieta o cuando hay que rendir la comida para muchos. Surgió en las casas de inmigrantes italianos y se transformó en una de las recetas más queridas del país. Hoy, la polenta con tuco es un clásico de los días lluviosos, las mesas largas y las ganas de compartir algo fácil, económico y lleno de sabor.

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Receta de polenta con tuco rápida y fácil

La polenta con tuco se compone de una base de harina de maíz cocida en agua y caldo, servida bien caliente y cubierta con una salsa roja espesa de carne picada, tomate y verduras. Se termina con queso rallado, que se funde con el calor.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 35 minutos.

Desglose: 10 minutos de preparación, 25 minutos de cocción.

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Ingredientes

En cada bocado, la polenta con tuco trae recuerdos de casas con ventanas empañadas y sobremesas extendidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

1 taza de polenta instantánea

2 tazas de agua caliente

1 taza de caldo de verdura casero

1 cucharada de manteca o aceite

1 cucharada de queso rallado

Sal a gusto

1 cebolla

2 tomates (pueden ser al natural o en lata)

250 gr de carne picada

1 morrón (opcional)

1 zanahoria chica (opcional)

1 ramita de perejil o cebollita de verdeo (opcional)

Sal y especias a gusto (pimienta, orégano)

Cómo hacer polenta con tuco, paso a paso

Preparar la salsa: Picar la cebolla y, si usás, el morrón y la zanahoria. Rehogar todo en una sartén con aceite por 5 minutos, hasta que esté blando. Agregar la carne picada y cocinar, rompiendo los grumos con cuchara de madera. Cocinar 8-10 minutos, hasta que cambie de color. Sumar los tomates en cubos y el perejil picado. Condimentar con sal, pimienta y orégano. Cocinar a fuego bajo 10-15 minutos hasta que la salsa espese. Para la polenta: En una olla, hervir las 2 tazas de agua y el caldo. Sumar la polenta en forma de lluvia, revolviendo siempre para evitar grumos. Cocinar 1 minuto a fuego medio, hasta que espese y se despegue de la olla. Apagar el fuego, agregar la manteca y el queso rallado. Mezclar bien. Servir la polenta caliente en platos, cubrir con el tuco y espolvorear más queso si querés.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones abundantes.

Detalle de la textura cremosa de la polenta y el tuco casero, listo para disfrutar en una tarde fría. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 350 kcal

Grasas: 13 g

Carbohidratos: 37 g

Proteínas: 18 g

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Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, la polenta y el tuco pueden conservarse juntos o por separado hasta 3 días en recipiente hermético. También se pueden freezar por hasta 2 meses, preferentemente por separado.

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